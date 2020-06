Nieuwe liefdes in de laatste aflevering van 'Temptation Island'

Foto: VIJF - © SBS Belgium 2020

Vier koppels wilden weten hoe sterk hun relatie was, en lieten zich twee weken lang onderdompelen in een bad vol verleiding. Elk van hen had wel z'n specifieke reden om zich te wagen aan de ultieme relatietest.

Vandaag blikken we terug op die bewogen periode. Zach: 'Ik mis alles aan Simone, alles maakt me gelukkig als ik bij Simone ben.'

Simone: 'Ik weet niet of ik hem kan vergeven. Vergeten doe je natuurlijk nooit.'

En we gaan na hoe het drie maanden na het laatste kampvuur met de deelnemers is gesteld. Kregen ze een antwoord op hun vragen? Sommige werken alvast hard verder aan de toekomst.

Arda: 'Eerlijk gezegd mis ik momenteel niks aan Elke.'

'Ik heb nog niet iemand zo hard vertrouwd als Arda en er dan zo bescheten uitkomen, dat had ik nooit verwacht', Aldus Elke.

'Temptation Island', vrijdag 5 juni om 20.35 uur op VIJF.