Nieuwe lading fictie, reality en docu's in december op Streamz

In december zien we of Boris Van Severen zijn vrienden heeft kunnen redden van de dood in 'Moresnet' en hoe die dodenlijst tot stand is gekomen.

Verder blijven we de manipulatieve spelletjes van oliebaron Jon Hamm en diens vrouw Demi Moore in de gaten houden in 'Landman' en zien we wat er gebeurt met Zoe Saldaña en Nicole Kidman in de finale van het tweede seizoen van 'Lioness'. Daarnaast vraagt Henk Rijckaert zich af of we allemaal collectief onhandig zijn geworden? Of geven we het gewoon van tevoren al op? In zijn zaalshow 'Maker' brengt hij veel doe-het-zelf tips aan de man met een vleugje humor. Blijf zeker Streamz in de gaten houden, want ook wij geven tips. We kondigen binnenkort nog meer titels aan voor december. We geven je alvast een sneak peek van enkele series en films uit ons aanbod.

'Mayfair Witches' Sz 1

Vanaf 5 december op Streamz

Dr. Rowan Fielding (Alexandra Daddario), een briljante neurochirurg, ontdekt dat ze deel uitmaakt van een oude familie van heksen. Ze moet niet alleen omgaan met haar nieuwe erfenis en bijhorende krachten, maar ook met de mysterieuze geest Lasher (Jackson Huston), die de familie al generaties lang beïnvloedt. Terwijl ze worstelt met haar lot, ontdekt ze dat haar connectie met Lasher en de geheimen van haar familie veel complexer en sinisterder zijn dan ze ooit had kunnen vermoeden.

'Mayfair Witches' is een bovennatuurlijke dramareeks, gebaseerd op de populaire boekenreeks 'Lives of the Mayfair Witches' van Anne Rice. Rice is ook de auteur van de beroemde 'The Vampire Chronicles' waarop de reeks 'Interview with the Vampire' is gebaseerd, waarvan beide seizoenen ook vanaf 21 november te zien zijn op Streamz.

'Stags' Sz 1

Vanaf 5 december op Streamz

Stu (Nico Mirallegro) staat op het punt om te trouwen en reist met zijn vrienden naar Zuid-Amerika voor zijn vrijgezellenfeest. Wat bedoeld was als een week vol plezier, verandert in een complete nachtmerrie wanneer één van hen wordt gearresteerd op de luchthaven met drugs in zijn bagage. De groep vrienden belandt in een gevangenis op een afgelegen eiland waar ze te maken krijgen met gevaarlijke gevangenen en vijandige bewakers. In deze komische reeks moeten ze vertrouwen op vindingrijkheid en loyaliteit om te overleven en misschien zelfs te ontsnappen.

'Jay Francis - In De War'

Vanaf 5 december op Streamz

Na bekendheid te hebben vergaard als online personality, besluit Jay Francis (beter bekend als Tisjeboy Jay) als zichzelf op het podium te staan als stand-up comedian. In zijn nieuwste voorstelling getiteld 'In De War' stelt hij zichzelf en het publiek kritische vragen over identiteit in onze complexe wereld: Wie ben ik? Wie zijn wij? Komt het nog goed? Of is het al goed? Het lijkt alsof we niet meer weten wie we zijn... . De show richt zich op verwarring in een wereld die steeds chaotischer lijkt te worden. Buiten zichzelf, neemt hij politieke leiders (want ook zij weten niet meer wie ze zijn) en sociale veranderingen onder de loep met zijn humor.

De voorbije jaren trad Jay op in een uitverkocht Rotterdam Ahoy en in een uitverkocht Ziggo Dome Amsterdam. Daarnaast maakte hij ook zijn acteerdebuut in de Streamz Original ‘Jackson & Malone’ dat vanaf 21 november te zien is op Streamz.

'ZeroZeroZero'

Vanaf 12 december op Streamz

'ZeroZeroZero' verkent de wereldwijde cocaïnehandel door drie parallelle verhaallijnen in Italië, Mexico en de Verenigde Staten. We volgen de complexe reis van een enorme lading cocaïne van een Mexicaans drugskartel naar de Italiaanse maffia, waarbij een Amerikaans transportbedrijf als tussenpersoon optreedt. Centraal staat de familie Lynwood die hun rederij inzet om de smokkel van cocaïne te faciliteren, maar al snel verstrikt raakt in het gevaarlijke machtsspel tussen de criminele netwerken. In Mexico leidt Manuel de militaire tak van het kartel, terwijl in Italië een oudere maffialeider vecht om zijn macht te behouden.

Door geweld, verraad en intrige toont 'ZeroZeroZero' de meedogenloze realiteit van de drugswereld en de verwoestende gevolgen voor iedereen die erbij betrokken is. De fictiereeks werd gelauwerd voor zijn realistische weergave van de drugshandel, alsook zijn complexe verhaallijnen en meeslepende visuele stijl.

'Dexter: Original Sin'

Vanaf 14 december op Streamz

In de prequel 'Dexter: Original Sin' volgen we een jonge Dexter in Miami 1991, tijdens zijn overgang van student naar wrekende seriemoordenaar. Wanneer hij zijn bloeddorstige drang niet langer kan onderdrukken, moet hij leren zijn innerlijke duisternis te kanaliseren. Onder begeleiding van zijn vader Harry neemt hij 'een levenswijze' aan die hem moet helpen om mensen te vinden die het verdienen om uit de samenleving te worden geëlimineerd zonder op de radar van de politie te komen. Dit is een bijzondere uitdaging voor de jonge Dexter als hij begint aan een forensische stage bij het Miami Metro Police Department.

De cast bestaat uit Patrick Gibson ('The OA') als de jonge Dexter en Christian Slater ('The Spiderwick Chronicles') als zijn vader Harry. Aanvullende cast bestaat uit Patrick Dempsey ('Grey's Anatomy'), James Martinez ('So Help Me Todd'), Christina Milian ('Falling Inn Love'), Alex Shimizu ('The Blacklist') en Reno Wilson ('Fatal Attraction'). Sarah Michelle Gellar ('Buffy the Vampire Slayer') speelt de baas van ​ Miami Metro Police Department en Michael C. Hall keert terug als de verteller.

Bekijk ook seizoen 1 tot en met 8 van 'Dexter' op Streamz in afwachting van deze prequel.

'High Country'

Vanaf 26 december op Streamz

Rechercheur Andrea Whitford (Leah Purcell) wordt overgeplaatst naar de afgelegen en ruige regio Victorian High Country, waar ze wordt geconfronteerd met een mysterie rond vijf vermiste personen. Naarmate ze dieper graaft in de zaak, ontdekt ze een complex web van moord, bedrog en wraak dat de kleine gemeenschap door elkaar schudt. Het wordt een intense zoektocht naar antwoorden, waarbij Andrea niet alleen met de zaak worstelt maar ook met haar eigen identiteit.

'Operation Fortune: Ruse de Guerre'

Vanaf 5 december op Streamz Premium+

Orson Fortune wordt ingeschakeld om een dodelijk wapen genaamd 'The Handle' te stoppen voordat het in verkeerde handen valt. Om zijn missie te volbrengen, moet Fortune samenwerken met een team van elite-agenten én een onwaarschijnlijke bondgenoot: Hollywood-filmster Danny Francesco. Samen infiltreren ze de wereld van de ultrarijken en misdaadbaronnen, waaronder de meedogenloze wapenhandelaar Greg Simmonds. Fortune en zijn team moeten een gevaarlijk spel van misleiding en spionage spelen.

De actie-komediefilm 'Operation Fortune: Ruse de Guerre' werd geregisseerd door Guy Ritchie. De cast bestaat uit Jason Statham ('Expend4bles'), Josh Hartnett ('Oppenheimer'), Aubrey Plaza ('The White Lotus'), Cary Elwes ('The Marvelous Mrs. Maisel') en Hugh Grant ('Love Actually').

'Mending the Line'

Vanaf 5 december op Streamz Premium+

John Colter (Sinqua Walls) is een jonge marinier die gewond raakt tijdens een missie in Afghanistan. Tijdens zijn herstelproces, wordt hij gestuurd naar een veteranziekenhuis in Montana. Daar ontmoet hij Ike (Brian Cox), een eigenzinnige Vietnamveteraan, die hem leert vliegvissen als een manier om met trauma's om te gaan. Samen ontdekken ze hoe deze rustgevende activiteit hen helpt te genezen van de mentale en fysieke littekens van oorlog. Daarnaast raakt Colter bevriend met een bibliothecaresse die ook haar eigen oude wonden verwerkt.

'Infinity Pool'

Vanaf 12 december op Streamz Premium+

James (Alexander Skarsgård) en Em (Cleopatra Coleman) genieten van een luxe vakantie op een afgelegen eiland. Hun perfecte verblijf neemt echter een duistere wending wanneer ze, geleid door de mysterieuze Gabi (Mia Goth), het eiland buiten het resort gaan verkennen. Daar worden ze geconfronteerd met een cultuur van decadentie, ​ geweld en de bizarre wetten van het eiland.

'A Quiet Place: Day One'

Vanaf 12 december op Streamz Premium+

'A Quiet Place: Day One' is de prequel op de film 'A Quiet Place' uit 2018 en laat zien hoe de buitenaardse invasie begon. Het verhaal volgt Sam (Lupita Nyong'o), een kankerpatiënte die met haar hospicesgroep naar Manhattan reist om een theateruitvoering bij te wonen. Tijdens hun bezoek wordt de stad plotseling aangevallen door buitenaardse wezens die jagen op geluid. Sam, samen met haar hulpkat Frodo en een vreemdeling genaamd Eric (Joseph Quinn), moet overleven in een chaotische en lawaaierige stad, waar zelfs het kleinste geluid dodelijke gevolgen kan hebben.

'Shortcomings'

Vanaf 19 december op Streamz Premium+

De film volgt het verhaal van Ben Tanaka (Justin H. Min), een sarcastische en vaak onaangename bioscoopeigenaar uit de San Francisco Bay Area. Zijn relatie met zijn vriendin Miko (Ally Maki) raakt onder druk wanneer zij naar New York verhuist voor een stage, wat Ben ertoe aanzet zijn eigen tekortkomingen en vooroordelen te confronteren. Tegelijkertijd speelt zijn vriendschap met Alice (Sherry Cola), een lesbische vriendin die worstelt met familiedruk, een belangrijke rol.

De film is gebaseerd op de gelijknamige graphic novel van Adrian Tomine en verkent ook hier verschillende thema's zoals interraciale relaties, culturele identiteit en moderne romantiek. Het verhaal benadrukt de uitdaging om een relatie te onderhouden terwijl je tegelijkertijd persoonlijke groei doormaakt.

'Reunion'

Vanaf 26 december op Streamz Premium+

In 'Reunion' neemt een middelbare schoolreünie een onverwachte wending. Wanneer een groep voormalige klasgenoten samenkomen voor een reünie in een afgelegen, met sneeuw bedekte villa, ontdekken ze het lichaam van één van hun oude klasgenoten. De overgebleven gasten realiseren zich al snel dat de moordenaar zich onder hen bevindt. Wat volgt is een spannend en soms komisch kat-en-muisspel. Terwijl geheimen en oude rivaliteiten aan het licht komen, proberen de personages de moordenaar te ontmaskeren voordat er meer slachtoffers vallen.

De cast bestaat onder andere uit: Lil Rel Howery ('Poker Face'), Nina Dobrev ('The Vampire Diaries'), Billy Magnussen ('Made for Love'), Jamie Cheung ('Dexter: New Blood'), Chace Crawford ('The Boys'), Jillian Bell ('Candy Cane Lane') en Michael Hitchcock ('The Resort').

'Self Reliance'

Vanaf 26 december op Streamz Premium+

Tommy worstelt met de nasleep van een verbroken relatie. Zijn leven verandert drastisch wanneer hij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een lugubere realityshow op het dark web. Het concept is simpel: Tommy moet 30 dagen zien te overleven terwijl hij wordt opgejaagd door huurmoordenaars. Hij kan echter niet worden aangevallen als hij zich altijd in gezelschap van iemand anders bevindt. Tommy komt ondertussen Maddy tegen die beweert ook deel te nemen aan het spel. Maar langzaam ontdekt Tommy dat er meer schuilgaat achter de mensen om hem heen, en de grenzen tussen waarheid en bedrog beginnen te vervagen.

De film werd geregisseerd en geschreven door acteur Jake Johnson ('New Girl', 'Minx'). De cast bestaat onder andere uit Jake Johnson, Anna Kendrick ('Woman of the Hour') en Andy Samberg ('Lee').