Nieuwe 'Bake Off'-deelnemers krijgen het al meteen moeilijk in de baktent

Bake Off Vlaanderen is terug voor een vijfde seizoen! Dit houten jubileum schreeuwde om een toplocatie en daarom verhuisde de legendarische witte 'Bake Off' tent naar een domein met een minstens even rijke geschiedenis: het Rubenskasteel in Elewijt.

Op deze historische site verwelkomt Wim Opbrouck zijn tien uitverkorenen. Foodhistorica en culinair auteur Regula Ysewijn jureert samen met hofleverancier Herman Van Dender de meesterwerken van deze bijzonder ambitieuze bakkers, die ook dit jaar starten in twee groepen van vijf. In de derde week is er dan de samensmelting van de 8 overblijvende bakkers.

In de eerste week vloeien de tranen al even rijkelijk als de bloem. Katrien, die als boerin weet wat hard werken is, wil het zo goed doen dat ze zichzelf even lijkt te verliezen. Met Wim to the rescue vindt ze alsnog haar tweede adem en zet ze dapper haar gevecht met de eerste technische proef verder .

Ook Céline komt zichzelf tegen. Na een moeilijk jaar wil ze bewijzen dat ze er terug staat, maar haar drang naar perfectie nekt haar: de 'two faced cake', waarmee ze haar Afrikaanse roots in de verf wil zetten stevent af op een klein drama.

Ondertussen blijft kindertandarts Hanne met haar eeuwige glimlach de tent betoveren. Een grammetje meer of minder, ze is er allemaal verschrikkelijk gerust in en geniet van elke seconde. Maar zal ze ook blijven lachen?

Ook saunameester Jimmy vult de tent met good vibes, al schuilt er achter al zijn positivisme een emotionele man die recent afscheid moest nemen van zijn zus en zijn mama. Dankzij de steun van zijn vriend Nico staat hij hier vandaag, en viert hij als kerstkind het leven met een 'Christmas For Life' Battenbergcake.

Voor de flamboyante Thibaut - boekhouder, balletdanser en disney adept - is dit een sprookje dat werkelijkheid wordt. Hij danst door de tent en wil zich als boekhouder van zijn meest creatieve kant laten zien… maar is dit wel een sprookje met een happy end? En wie mag deze week al inpakken?

'Bake Off Vlaanderen', vanaf 27 oktober elke woensdag om 20.35 uur bij Play4.