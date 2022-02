Nieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go' en 'Grizzy en de Lemmings' op Cartoon Network en Boomerang

De Teen Titans - Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven - zijn terug in splinternieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!'. De wereld redden en ondertussen huiswerk maken, ruziën over wie de was doet en wat er op het menu staat: dat is het dagelijkse leven van de 5 jonge tienersuperhelden die samenwonen zonder ouderlijke supervisie!

Geïnspireerd op de originele 'Teen Titans' serie van de bekroonde Warner Bros. Animation studio is deze animatiereeks een aaneenschakeling van grappen, herkenbare dagelijkse situaties van tieners en spetterende actiescènes.

'Teen Titans Go!'

Vanaf 7 maart, elke dag om 17.30 uur

De Fungies zijn terug!

Vanaf 14 maart, elke weekdag om 16.35 uur

Maak kennis met 'The Fungies'! Fungies zijn een soort paddenstoelenvolkje dat leeft in een prehistorisch gebied. Ze gaan naar Fungie-school, hebben Fungie-jobs en in het weekend spelen ze allemaal Fungie-bal.

De kleine Seth heeft echter andere interesses. Hij is verzot op wetenschap, onderzoek en technologie! Hij gooit zich in het ene wetenschappelijke avontuur na het andere, met alle gevolgen van dien voor zijn stad en mede-Fungies!

'The Fungies' is een splinternieuwe animatiereeks van Cartoon Network. De kleurrijke figuren, absurde humor en de aantrekkelijke stijl zorgen ervoor dat de reeks zowel bij jong als oud in de smaakt valt!

Nieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings'!

Vanaf 7 maart, elke dag om 18.30 uur

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter middenin de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust.

De gloednieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' zie je van 7 tot en met 15 maart elke dag om 18.30 uur bij Boomerang! Om de nieuwe afleveringen te vieren staat Boomerang heel de maand maart in het teken van 'Grizzy en de Lemmings' met de stunt 'Grizzy en de Lemmings op Wereldreis', elke dag te zien van 18.30 tot 20.00 uur bij Boomerang.

Kom meer te weten over dinosaurussen!

Vanaf 19 maart, elk weekend om 10.00 uur

Yabba Dabba Dino’s is een spin-off van 'De Flintstones'. In deze serie volgen we de beste vrienden Pebbles Flintstone en Bamm-Bamm Rubble. Ze groeien op in een prehistorisch tijdperk waar ze wonen in het plaatsje Bedrock, een moderne beschaving in het stenen tijdperk. Wanneer ze de kans hebben, gaan ze de wildernis 'De Crags' in, waar de omgeving net zo wild en fantastisch is als de vele dinosauriërs die daar leven. Dino is Pebbels en Bamm-Bamm’s loyale vriend, waarmee ze samen eindeloze avonturen beleven.

In 'Dino Lessen' leer je tussen de afleveringen van Yabba Dabba Dino’s door leuke feiten en weetjes over dinosaurussen! Elk weekend te zien om 10.00 uur bij Boomerang.