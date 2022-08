Nieuwe afleveringen van 'De Noodcentrale' op Eén

In september zijn er nieuwe afleveringen van 'De Noodcentrale' op En. Je kruipt opnieuw mee in de hoofdtelefoon van de calltakers van 101 en 112 en volgen de noodsituaties waarmee zij worden geconfronteerd vanop de eerste rij.

Hun reacties en beslissingen maken vaak het verschil tussen leven en dood. We duiken onder in de 112-centrales van Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen, maar ook de charmante operatoren Rachel en Armand uit de provincie Luik maken hun opwachting. Bij de 101 komt naast de centrales van Brussel en Antwerpen, nu ook de meldkamer van Limburg aan bod.

Tussen de operatoren die elke shift opnieuw het beste van zichzelf geven, herken je vertrouwde gezichten: Ilse, Tom en Sophie in Antwerpen, Pieter-Jan, Samuel en Hannes in West-Vlaanderen, Stéphanie in Brussel en Els in Limburg. Daarnaast ook enkele gloednieuwe gezichten, zoals Irfan en Rocio in Limburg en Laura in Brussel. Het zijn stuk voor stuk mensen van vlees en bloed, maar bovenal zijn ze gedreven door één duidelijke missie: de burger zo snel en efficiënt mogelijk hulp te bieden.

'De Noodcentrale', vanaf 30 augustus elke dinsdag om 20.40 uur te zien op Eén en al vanaf 6.00 uur 's ochtends via VRT MAX.