Nieuwe afleveringen van 'Batwheels' in september op Cartoonito

Foto: Boomerang - © Day One MPM 2023

Stap in en maak die gordel vast! Ze zijn tot leven gewekt om Gotham City te helpen verdedigen. De heldhaftige 'Batwheels' worden in seizoen 2 in hilarische situaties en verbazingwekkende actie geduwd terwijl ze belangrijke lessen leren over teamwork, vriendschap, en zo veel meer.