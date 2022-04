Nieuwe afleveringen van 'Bal National' op njam!

Begin alvast te watertanden want tv-chef Wim Ballieu verwent de njam!-kijkers met nieuwe afleveringen van het succesprogramma 'Bal National'.

Wim zet opnieuw 100% in op comfort food van bij ons en gaat in elke aflevering aan de slag met een typisch Belgisch ingrediënt.

Belgische klassiekers met een leuke twist

In de nieuwe uitzendingen plaatst Wim Ballieu in elke aflevering een Belgisch comfort food-ingrediënt in de kijker. Als koning van de gehaktbal gaat Wim creatief aan het werk om een unieke gevulde gehaktbal te maken. Daarnaast maakt hij in elke aflevering ook een echte Belgische klassieker met hetzelfde ingrediënt klaar. De tv-chef staat voor haalbare recepten die iedereen thuis kan namaken, daarom kookt hij in 'Bal National' in zijn eigen thuiskeuken.

In de eerste nieuwe aflevering kookt Wim met witloof van eigen bodem. Als gehaktbal-gerecht maakt hij een vogelnestje van witloof-bechamel en een aardappelpuree met gebraiseerd witloof. Voor de Belgische klassieker kiest Wim voor het favoriete gerecht van vele landgenoten: Chicons au gratin, oftewel een ovenschotel van hamrolletjes met witloof en witte saus. De chef geeft er een leuke twist aan door de witte saus met gegaarde bloemkool te maken. In de overige afleveringen kookt Wim met aardappelen, bloemkool, wortel en tomaat.

Belgische muziek – de keuze van de kijker

Niet enkel de gerechten in het programma zijn van eigen bodem, ook alle muziek die je in het programma kan horen is van Belgische makelij. Die muziek werd mee gekozen door de njam!-kijkers via een wedstrijd op social media. Na elke aflevering verzamelt Wim de liedjes in de 'Bal National'-afspeellijst op Spotify.

'Bal National', vanaf 24 april elke zondag om 11.00, 16.00 en 23.00 uur op njam!.