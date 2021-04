Nieuwe 'Adventure Time Distant Lands' special en tal van premières in april bij Cartoon Network en Boomerang

In de tweede 'Adventure Time Distant Lands' special reizen Marceline en Prinses Bubbelien naar het indrukwekkende en mooie Glas Koninkrijk, waar ze diep duiken in hun onstuimige verleden om een wereldschokkende ramp te voorkomen.

Met miljoenen fans van over de hele wereld is 'Adventure Time' een van de populairste animatiereeksen van de afgelopen jaren. De absurde humor, frivole personages en dubbele bodems zorgen ervoor dat de reeks zowel bij kinderen als volwassenen een cultstatus bereikt heeft.

Première: 'Adventure Time: Distant Lands - Obsidian'

maandag 19 april om 15.55 uur

(herhaling op dinsdag 20 april om 8.05 uur)

Nieuwe afleveringen van 'Ninjago: Masters of Spinjitzu'

Vanaf 12 tot en met 21 april, elke dag om 15.25 uur

In de nieuwe afleveringen van 'Ninjago: Masters of Spinjitzu' wil Meester Wu een gevecht dat hij tientallen jaren geleden aanging met Acronix, één van de tweeling van de Handen der Tijd, afmaken. De komst van de eerste Tijd Blade, een wapen dat de kracht heeft om tijd te versnellen, stuurt de ninja’s echter naar het klooster waar ze net op tijd aankomen om hun meester van een zekere ondergang te redden.

Van 12 tot en met 21 april elke dag om 15.25 uur bij Cartoon Network!

Première: maak kennis met Mush-Mush en zijn vriendjes!

Vanaf 19 april, elke dag om 17.00 uur

In 'Mush-Mush en de Zwammetjes' ontdekt Mush-Mush samen met zijn beste vriendjes Lilit en Chep hoe leuk en mooi het leven kan zijn. De afleveringen zitten vol spannende gebeurtenissen waarin Mush-Mush en zijn vriendjes nieuwe ervaringen opdoen en veel plezier beleven in het bos.

Je ziet 'Mush-Mush en de Zwammetjes' vanaf maandag 19 april elke dag om 17.00 uur bij Boomerang!

Première: Power Players

Vanaf 12 april, elke dag om 13.00 uur

Axel, een 9-jarige jongen die kan transformeren in een levend actiefiguur, ziet de wereld van verschillende kanten door samen met zijn geweldige speelgoedteam de grootste kleine avonturen te beleven die je je maar voor kunt stellen. Axel heeft bijvoorbeeld een mech-pak, een cool energiezwaard, een ondoordringbaar schild en vele andere krachten die hij zelf nog niet half heeft ontdekt. 'Actie Axel' is sterker, vaardiger en sneller dan Axel in menselijke vorm. Aan de andere kant, is speelgoed Axel 18 centimeter groot, terwijl de rest van de wereld gewoon hetzelfde blijft. Een tuin is opeens een mysterieuze jungle en een zandbak een woestijn! De echte wereld is een stuk ingewikkelder en gevaarlijk vanuit het perspectief van speelgoed!