Nieuw seizoen van 'The Hotzone' over de anthrax-aanslagen op National Geographic

Slechts enkele weken na de gebeurtenissen van 11 september, sloeg de terreur voor de tweede keer toe. Geïnspireerd op ware gebeurtenissen, zendt National Geographic vanaf 12 december het nieuwe zesdelige seizoen van 'The Hot Zone' uit, over de anthrax aanvallen van 2001 in de U.S.

De zesdelige serie 'The Hot Zone: Anthrax' speelt zich af in 2001, toen de Verenigde Staten werd opgeschrikt door een nieuwe, ongekende daad van terrorisme. Brieven met anthrax werden verzonden naar nietsvermoedende slachtoffers in Florida, Washington DC, en New York. De anonieme aanslag eiste vijf levens en veroorzaakte paniek in heel Amerika. Ondanks vele valse aanwijzingen, kwam een team van FBI agenten en wetenschappers langzaam dichterbij een onverwachte hoofdverdachte.

Hoewel velen van ons zich de grote krantenkoppen en wijdverspreide angst herinneren tijdens de anthrax aanvallen, zijn er vele lagen in dit huiveringwekkende en ongelooflijke misdaadverhaal die nog niet zijn verteld.

'The Hot Zone: Anthrax' is geïnspireerd op ware gebeurtenissen en volgt de perspectieven van Matthew Ryker (Kim) en Dr. Bruce Ivins (Goldwyn). Ryker, een FBI-agent met een specialiteit in microbiologie, riskeert zijn carrière om zijn leidinggevenden van het ondenkbare te overtuigen. Namelijk dat, ruim drie weken na de aanslagen van 9/11, de Verenigde Staten opnieuw wordt aangevallen. Ivins, een briljante microbioloog die verwikkeld raakt in de jacht naar de anthrax moordenaar van 2001, werkt nauw samen met de FBI om te achterhalen wie achter de dodelijke anthrax brieven zit...

Ook de Special FBI Agent Dani Toretti (Dawn Olivieri), één van de eerste agenten die ter plaatse was bij de anthrax aanval op Capitol Hill, maakt deel uit van de cast. Daarnaast zien we onder andere: de nieuwe leergierige agent Chris Moore (Ian Colletti), de hooggeplaatste FBI-medewerker Ed Copak (Dylan Baker), agent Eric Sykes (Morgan Kelly), Sheila Willis (Denyce Lawton), een farmaceutische lobbyiste die een relatie heeft met Ryker, Dr. Simon Kurz (Carlos Gonzalez-Vio), een toegewijde USAMRIID-collega van Ivins, Jody Hall (Vanessa Matsui), een ijverige wetenschapper die argwanend is naar de politieke en persoonlijke agenda's van de mensen om haar heen, burgemeester Rudy Giuliani (Enrico Colantoni), die zich ontpopt als een moedige vertegenwoordiger van de burgers van New York City na de terroristische aanslagen van 11 september en de gerespecteerde journalist en NBC nieuwsanker Tom Brokaw (Harry Hamlin), de stem van de rede voor het land na de gebeurtenissen van 9/11, in de zesdelige serie.

Kelly Souders en Brian Peterson zijn de uitvoerende producenten en showrunners van 'The Hot Zone: Anthrax'. Scott Free Production's Ridley Scott en David W. Zucker fungeren samen met Jordan Sheehan, Lynda Obst en Daniel Percival tevens als uitvoerende producenten. Richard Preston is een mede-uitvoerende producent van de serie, die wordt geproduceerd door 20th Television en Scott Free Productions.

'The Hot Zone: Anthrax', vanaf 12 december elke zondag om 21.30 uur op National Geographic.