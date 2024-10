Nieuw seizoen van 'Pano' start in het ziekenhuis

In een nieuwe reeks van 'Pano' gaan gedreven onderzoeksjournalisten op zoek naar antwoorden rond actuele thema's. We starten dit seizoen met de vraag of ziekenhuizen genoeg doen om ziekenhuisinfecties te voorkomen.

In ons land worden elk jaar meer dan 150.000 patiënten besmet met een ziekenhuisinfectie. Opmerkelijk daarbij is de rol van ziekenhuissanitair. Wasbakken, badjes en leidingen zijn broeihaarden van resistente bacteriën, en zorgden de voorbije jaren al voor verschillende uitbraken in onze ziekenhuizen.

Arno is vandaag een gezonde jongen, maar kreeg toen hij nog geen 1 jaar oud was leukemie.

Tijdens zijn chemo-behandeling in het ziekenhuis raakte hij besmet met een ziekenhuisinfectie, door bacteriën uit de leidingen van zijn kinderbadje. 'Je verwacht dat totaal niet. Niemand denkt aan een badje in een ziekenhuiskamer', vertelt Arno's bezorgde mama.

Ziekenhuisinfecties zullen altijd voorkomen, hoe goed de zorg in onze ziekenhuizen ook is. Toch is 1 op de 3 infecties te vermijden. Experts pleiten al jaren voor het weghalen van wasbakken in ziekenhuiskamers. 'Pano' onderzoekt of onze ziekenhuizen genoeg doen om besmettingen met ziekenhuisinfecties te verhinderen.

Reportage: Mieke Fauconnier en Peter Brems

Eindredactie: Pascal Seynhaeve en Sara Van Boxstael

'Pano onderzoekt: Ziekenhuis maakt Ziek', dinsdag 15 oktober om 21.30 uur op VRT 1 en VRT MAX .