Nieuw seizoen van 'De Laatste 100 Uur' op Pickx+

Op donderdagavond 29 februari 2024 luiden twee straffe tv-figuren het derde en gloednieuwe seizoen in van 'De Laatste 100 uur' op Pickx+. Luk Alloo, televisiemaker pur sang en vaste host van het programma, zet de komende weken letterlijk een rits klinkende namen in de schijnwerper.

Zonder één enkele montagecut gaat hij een uur in gesprek met de persoon achter de bekende Vlaming en laat geen enkel onderwerp onaangeroerd. Samen maken ze een bloedeerlijk portret van het leven, van begin tot het bittere einde. De kop van seizoen 3 gaat eraf wanneer de enige echte Dany Verstraeten tegenover Luk plaatsneemt. Samen keren ze terug naar de jeugd van het geliefde nieuwsanker en ontdekken al snel enkele kantelpunten die de rode draad vormen doorheen zijn leven: grote bindingsangst, grenzeloze ambitie, humor en – hoe kan het ook anders – een passie voor media. Afsluiten doen ze met een kijk op de laatste honderd uur, ondanks dat de nuchtere Dany daar liever nog niet aan denkt. Aanstaande donderdagavond omstreeks 22uur doet hij onomwonden zijn volledige verhaal op Pickx+. De kijker kan vanaf dan wekelijks genieten van straffe, nooit eerder vertelde verhalen, recht van de bron. Onder meer Leah Thys, Lukas Dhont en Bart Swings wagen zich aan het vragenvuur.

Een nieuw seizoen

Aanstaande donderdagavond gaat het derde seizoen van 'De Laatste 100 Uur' van start op Pickx+. De exclusieve tv-zender van Proximus wist Luk Alloo ruim een jaar geleden aan de haak te slaan voor dit programma, met de belofte hem carte blanche te geven. Zo gezegd, zo gedaan. Het resultaat zijn één-uur-durende afleveringen waarin Luk dieper graaft in het leven en de persoonlijkheid van de persoon tegenover hem, dan eender wie hem ooit voor deed. Zonder enige montagecuts, retakes of geënsceneerde uitspraken, maakt Luk samen met zijn gast een totaalportret van het leven en gaat door tot het bittere einde: de laatste honderd uur. Soms verbazingwekkend, choquerend of ongemakkelijk en spraakmakend, maar altijd bloedeerlijk, dat is wat Luk Alloo, gekend om zijn unieke interviewstijl, de kijker belooft. Een belofte die moeiteloos aansluit bij de baseline van de zender: 'Moments that make us.'

Sinterklaas-papa

Niemand minder dan Dany Verstraeten geeft vorm en inhoud aan de eerste aflevering van het gloednieuwe seizoen. Als één van de bekendste en meest geliefde nieuwsankers van de Vlaamse televisie, gaf hij van bij het prille begin mee kleur aan VTM. Bijna 35 jaar later is het tijd voor zijn pensioen. Een memorabele gebeurtenis met de nodige toeters en bellen. Van een zwart gat is geen sprake. Hoewel hij nog steeds deel uitmaakt van de VTM-familie, iets waar ze hem voldoende op attent maken zo zegt hij zelf, maakt hij graag tijd vrij voor zijn gezin. Dany, die op latere leeftijd de liefde vond, kan dankzij zijn nuchtere karakter en grondige zelfreflectie perfect verklaren hoe dat komt:

'Ik ben op heel jonge leeftijd mijn vader verloren en dat heeft een grote bindingsangst veroorzaakt. Ik wou me niet binden aan iemand die elk moment kon wegvallen. Maar toen ontmoette ik mijn vrouw, heel toevallig. Ze zag er goed uit, was verstandig en had een soort nuchterheid waar ik van hield. Nu zijn we 25 jaar samen en hebben we twee leuke kinderen. Ik ben echt een Sinterklaas-papa, ze draaien mij zo rond hun vinger. Dankzij mijn dochter heb ik ook een nieuwe favoriete zangeres: Taylor Swift (lacht).'

Het overlijden van Dany’s vader heeft duidelijk een grote indruk op hem nagelaten. Afscheid nemen is voor hem zeer moeilijk: 'Ik kijk op tv niet graag naar scènes waarin er afscheid wordt genomen. Ik vind afscheid nemen enorm moeilijk. Zelfs erover praten en ermee bezig zijn, is niets voor mij. Ik kijk daarom zelden terug in het verleden, maar probeer te focussen op het heden en wat voor me ligt. Nadenken over mijn laatste honderd uren? Dat vind ik zeer beangstigend.'

Het derde seizoen van 'De Laatste 100 Uur' gaat aanstaande donderdagavond 29 februari 2024 omstreeks 22.00 uur van start op Pickx+. Naast Dany Verstraeten, geven ook onder meer filmmaker Lukas Dhont, gekend van prijsbeest ‘Close’, Thuis-actrice Leah Thys en kersvers wereldkampioen massastart (schaatsen) Bart Swings een kijkje in hun hart en hoofd. Alle afleveringen zijn, samen met de voorgaande seizoenen, ook te beluisteren als podcast via Spotify onder dezelfde naam.