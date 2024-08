Nieuw seizoen van 'Below Deck' op STAR Channel

Kapitein Kerry en zijn bemanning verruilen de Noordelijke IJszee voor het blauwe water en de watervallen van het rijke, historische eiland Grenada.

De kapitein neemt de controle over van de M/Y St. David terwijl bekende en nieuwe crewleden worstelen met hun nieuwe rol.

'Below Deck' volgt een losbandige bemanning die unieke uitdagingen aangaat om gasten op een luxe jacht een onvergetelijke ervaring te bieden. Onder leiding van een charismatische en strenge kapitein, combineren de bemanningsleden de constante druk van het bedienen van veeleisende, welvarende gasten op het dek met de chaotische en vaak explosieve dynamiek achter de schermen. Na een dag hard werken, volgen avonden vol wilde feesten en verboden romances. Terwijl de bemanning hun professionele en persoonlijke levens proberen te balanceren in een paradijselijke omgeving, barst elke aflevering van drama, spanning en verleiding.

Vanaf 16 september, elke werkdag een aflevering om 18.45 uur uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

RESIDENT ALIEN S3

In het derde seizoen van 'Resident Alien' werkt Harry samen met Generaal McCallister om de aarde te beschermen tegen de Grey aliens. De situatie wordt ingewikkelder wanneer een Grey Hybrid als nieuwe hulpsheriff in het stadje begint. Terwijl Harry voor het eerst verliefd wordt, zoeken Asta en D'Arcy naar hun levensdoel en onderzoeken de sheriff en zijn hulpsheriff een mysterieuze moord. Tegelijkertijd verwerken Ben en Kate de nasleep van hun buitenaardse ontvoeringen. Oude en nieuwe vijanden dwingen de personages om antwoorden te zoeken en hun plaats in het universum te vinden.

Vanaf 4 september, elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN

LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT S24

Olivia Benson en haar New York City Police Department-team vechten onvermoeibaar voor gerechtigheid in een aantal van de meest complexe en aangrijpende zaken. Onder leiding van de vastberaden Captain Benson navigeren de rechercheurs door een web van leugens, corruptie en trauma's terwijl ze slachtoffers van seksueel geweld en misbruik proberen te beschermen. Het team zet alles op alles om de daders voor het gerecht te brengen, terwijl ze ook hun eigen persoonlijke en professionele uitdagingen moeten overwinnen.

Vanaf 24 september, elke dinsdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING

CHUCKY S3

In zijn oneindige zucht naar macht heeft Chucky zich in seizoen 3 naar binnen gewerkt in het Witte Huis, bij de machtigste familie ter wereld. Hij sluit vriendschap met de eenzame zoon van de president van de Verenigde Staten. Maar hoe is Chucky hier terechtgekomen? Wat zijn zijn duistere plannen? En hoe kunnen Jake, Devon en Lexy de moordzuchtige pop bereiken in het best beveiligde huis ter wereld om hem te stoppen? Ondertussen staat Tiffany voor haar eigen problemen, nu de politie haar op het spoor is na de moorddadige aanval van 'Jennifer Tilly' vorig seizoen.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.

ONGOING

TOKYO VICE S2

In het tweede seizoen van 'Tokyo Vice' werkt Jake Adelstein als misdaadverslaggever voor de krant 'Meicho Shimbun'. Terwijl hij twee schijnbaar afzonderlijke zaken volgt, ontdekt hij al snel verborgen verbanden die hem op het spoor zetten van een veel groter complot. Terwijl hij steeds dieper graaft, zet Jake niet alleen zijn carrière, maar ook zijn leven op het spel om de waarheid te onthullen. Omringd door gevaarlijke gangsters, corrupte ambtenaren en morele dilemma's, wordt zijn zoektocht naar gerechtigheid een spannende en levensgevaarlijke missie in de neon-verlichte onderwereld van Tokyo.

Elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur op STAR Channel.