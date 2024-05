Nieuw seizoen 'Shot in the Dark' met Jaël Ost & Clementine Caron

Nieuw seizoen 'Shot in the Dark' met Jal Ost & Clementine Caron

Foto: © Streamz 2024

In het tweede seizoen van 'Shot In The Dark' helpen de TAGMAG Insiders studenten opnieuw aan de ultieme blind date. De geblinddoekte singles worden losgelaten in een club om zich een weg te praten, ruiken en voelen naar hun perfecte match. Wordt het ware liefde of een onmogelijke opdracht?