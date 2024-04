Nieuw seizoen mét aflevering 100 van 'Vranckx en De Nomaden'

Meer dan tien jaar geleden lanceerde Rudi Vranckx een oproep om jonge tv-makers aan te trekken met een goed idee voor een buitenlandse reportage. Zo zagen 'De Nomaden' het levenslicht.

Ondertussen bezochten honderd teams samen zo’n 55 landen met een open blik en een kritische geest. Ze doen alles zelf, maar worden doorheen het hele project met raad en daad bijgestaan door Team Vranckx.

De reportages worden gegroepeerd in reeksen en uitgezonden op zaterdagavond om 20.10 uur op VRT CANVAS, in het slot van 'Vranckx'. Jonge makers die hun eigen werk uitgezonden krijgen op nationale televisie in primetime, dat is wereldwijd best uitzonderlijk.

Al meer dan tien jaar trekken veelbelovende, Vlaamse storytellers net als Rudi Vranckx de wijde wereld in. Elk met hun eigen drijfveer en persoonlijke aanpak maken ze - onder het ervaren oog van de 'Vranckx'-redactie - een documentaire over een uniek stukje van de wereld.

Zaterdag 6 april

Opdrogend land (6 april)

Het Tweestromenland, een eeuwenoude bakermat van beschaving, wordt gevormd door de rivieren Eufraat en Tigris, die vanuit Turkije door het moderne Syrië stromen.

Decennialang zijn de kilometerslange rivieren vitale levensaders voor lokale boeren en handelaars in Syrië. Ze dienen als economische ruggengraat voor miljoenen Syriërs en voorzien het hele Midden-Oosten van graan. Maar extreme droogte en de bouw van Turkse dammen die de watertoevoer inperken, bedreigen de landbouw. Als gevolg dreigen de rivieren op te drogen, terwijl politieke belangen, langdurige conflicten en verspreiding van ziektes in de regio het waterbeheer verder compliceren. Nomaden Eugenie D’Hooghe, Kanzi Louagie en Simon Clément reizen naar het Koerdische autonome gebied in Noordoost-Syrië om de impact op lokale boeren te onderzoeken. Staat hun toekomst op het spel? En wat als Syrië niet langer graan kan leveren? Glijdt het land verder weg in armoede, of zijn er alternatieven?

Een reportage van Eugenie D’Hooghe, Kanzi Louagie en Simon Clément.

