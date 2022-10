Nieuw seizoen 'Durf Te Vragen': openhartige vragen aan acht groepen, van veteranen tot lesbiënnes

Hoe vaak wissel je van onderbroek? Heb je wel eens iemand gedood? Ben je niet gewoon onzeker? In het vierde seizoen van 'Durf Te Vragen', vanaf 26 oktober te zien op Eén, trekt Siska Schoeters opnieuw haar stoutste schoenen aan en verzamelt ze de interessantste, grappigste en vooral meest gedurfde vragen voor verschillende groepen mensen.

​De studio van 'Durf Te Vragen' zet zijn deuren open en ontvangt elke week een straffe groep mensen waar we stiekem heel veel vragen voor hebben, maar die we niet altijd recht in hun gezicht durven te stellen. Onder andere daklozen, veteranen, en mensen met autisme antwoorden eerlijk op alle vragen. Hun openhartige antwoorden geven een unieke, verrassende en soms confronterende inkijk in de leef - en denkwereld van deze mensen. Siska trekt er met sommige getuigen ook een dagje op uit. Op haar eigen manier en met een stevige portie ongegeneerde nieuwsgierigheid graaft ze zo nog wat dieper in hun verhalen om hun wereld nog beter te begrijpen.

Aflevering 1 - Lesbiënnes

Een aflevering over lesbiënnes, is dat nog wel nodig? Zeker wel, want één op de drie holebi’s geeft aan wel eens gediscrimineerd te worden. Inge, Sas, Hind, Karina, Kat, Oona en Alex getuigen in de 'Durf Te Vragen'-studio over de vooroordelen en moeilijkheden waar ze allemaal vroeg of laat mee geconfronteerd werden.

Ze geven allemaal hun eerlijke en onversneden antwoorden op vragen als ‘Is lesbisch zijn niet gewoon een fase?,' 'Wie is het mannetje en wie is het vrouwtje in de relatie?' en 'Voel jij je wel 100% vrouw?’ Siska gaat langs bij Barbara en Saar die samen met hun twee dochters een echt meisjesgezin vormen. Ze trekt er ook op uit met Maggy, die het opneemt voor de roze senioren. ​

'Durf Te Vragen', vanaf 26 oktober elke woensdag om 20.35 uur op Eén