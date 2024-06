Nieuw op HBO Max in juli

Stream alle 'Friends' afleveringen, nieuwe afleveringen van 'House of the Dragon' (seizoen 2), de film 'Godzilla x Kong: The New Empire', de HBO Original-documentaire 'Faye', culinaire programma's met Zooey Deschanel en Shay Mitchell, de Noorse Max Original 'Milf of Norway' en Max Original documentaire-serie 'Teen Torture Inc.'.

Maak je klaar voor de Olympische Spelen met '4th of August: an Olympic Odyssey' en ga mee op de ultieme roadtrip met Jason Bateman, Sean Hayes en Will Arnett in 'Smartless: on the Road' en nog veel meer op HBO Max in juli.

HBO Max lanceert op 1 juli 2024 de volledige HBO Max-ervaring in ons land en wordt dan ook meteen de nieuwe thuis van de comedyklassieker ‘Friends’. Naast de 10 legendarische seizoenen is ook de special 'Friends: The Reunion' met de volledige cast beschikbaar.

4 augustus is een datum die veel Olympische helden heeft voortgebracht. Fannie Blankers-Koen won op die dag een van haar vele gouden medailles, net als de legendarische Jesse Owens. En ook oud-atleet Carl Lewis begon op die dag in 1984 aan zijn zegetocht van 4x goud. In aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs 2024 is vanaf woensdag 3 juli 204 de documentaire 'August 4th - An Olympics Odyssey' op HBO Max te zien, een bijzondere terugblik op deze en andere sporticonen. ​

In het Monsterverse van Legendary Pictures volgt na de sensationele krachtmeting van 'Godzilla vs. Kong' nu een geheel nieuw avontuur waarin de machtige Kong en de angstaanjagende Godzilla het opnemen tegen een van onder het aardoppervlak afkomstige dreiging die hun bestaan – en dat van onszelf – op het spel zet. In 'Godzilla x Kong: The New Empire' ontdekken we meer over de geschiedenis van deze Titans en de geheimen van Skull Island. Vanaf 4 juli 2024 op HBO Max.

De HBO Original 'Faye' werd op het filmfestival van Cannes gepresenteerd in de selectie Cannes Classics 2024 in de sectie ‘documentaires’. In de eerste lange documentaire over de Hollywood-legende, bespreekt Academy Award®-winnende actrice Faye Dunaway openhartig de triomfen en uitdagingen van haar illustere carrière. Naast Faye bevat de film interviews met haar zoon Liam Dunaway O’Neill, evenals met haar collega’s en vrienden, waaronder Sharon Stone, Mickey Rourke en James Gray. Beschikbaar vanaf 14 juli 2024.

Ga op pad met Jason Bateman, Will Arnett en Sean Hayes terwijl ze ons meenemen voor een exclusieve kijk achter de schermen van de uitverkochte live tour van hun enorm succesvolle podcast ‘SmartLess’. Het trio reist van stad naar stad door het hele land en wordt vergezeld door beroemdheden als Conan O'Brien, Will Ferrell, Matt Damon, Jimmy Kimmel, Kevin Hart, Alexandria Ocasio-Cortez, David Letterman en andere verrassende gasten.

t/m 14 JULI

WIMBLEDON (enkel beschikbaar met Sports Add-on)

29 JUNI - 21 JULI

TOUR DE FRANCE (enkel beschikbaar met Sports Add-on)

1 JULI

FRIENDS - seizoen 1 - 10

​

FRIENDS THE REUNION ​

​

HOUSE OF THE DRAGON - seizoen 2

​

PARIS LA VIE SPORTIVE (met Thierry Henry)

​

WHAT AM I EATING WITH ZOOEY DESCHANEL - seizoen 1

3 JULI

4TH OF AUGUST: AN OLYMPIC ODYSSEY

4 JULI

THIRST WITH SHAY MITCHELL ​

​GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE

5 JULI

MILF OF NORWAY – Noorse Max Original, seizoen 1

6 JULI

ANTON PALZER: BREAKING THE CYCLE - documentaire

10 JULI

TRAILBLAZERS – seizoen 1

OQs – seizoen 1

OLYMPIC STORIES – seizoen 1

11 JULI

QUAD GODS – HBO Original-documentaire

TEEN TORTURE INC. – Max Original-serie

14 JULI

FAYE – HBO Original-documentaire

18 JULI

THE TRUTH ABOUT JIM (AKA. MY GRANDFATHER THE SERIAL KILLER?) - seizoen 1

WILD, WILD SPACE – HBO Original-documentaire

24 JULI

​​OLYMPISCHE SPELEN PARIJS 2024

25 JULI

CHARLIE HUSTLE & THE MATTER OF PETE ROSE – HBO Original-documentaire

SMARTLESS: ON THE ROAD - seizoen 1