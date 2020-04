Nieuw koppel doet intrede in 'Temptation Island'

Omdat één koppel zich niet aan de spelregels heeft kunnen houden en 'Temptation Island' voor hen dus geen relatietest meer bleek te zijn, betekende dit ook meteen het einde van hun avontuur in Thailand.

Wat ze precies deden of net niet deden, zie je in de aflevering van vrijdag. Volgende week vrijdag doen Zach en Simone hun intrede in 'Temptation Island': zij gaan - geheel volgens de regels - de ultieme relatietest aan.

Zach (24) & Simone (31) (NL)

Zach & Simone wonen al één jaar samen. Zach was meteen serieus, terwijl Simone meer haar afstand bewaarde en het hield op Friend With Benefits vanwege het leeftijdsverschil. Simone is 31 jaar oud en is eigenares van een beautysalon, Zach is 24 jaar en werkt als logistiek manager.

Ze willen beiden de volgende stap zetten in hun relatie en 'Temptation Island' lijkt voor hen de ideale test. Zach wil weten waar ze staan. Hij is al eerder verloofd geweest,maar is er toen achter gekomen dat zijn verloofde vreemd ging. Volgens Simone zoekt Zach wel eens zijn grens op door te lang met een ander te dansen. Ze wil weten of Zach echt geen fuckboy is...

Als ze 'Temptation Island' zonder kleerscheuren overleven, hopen ze hun kinderwens in vervulling te zien gaan...

