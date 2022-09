Nieuw in 'Klopjacht': maak kennis met de kliklijn

In de eerste aflevering waren de speurders al meteen goed op dreef. Anja werd al na enkele uren opgepakt waardoor Lothar nu noodgedwongen alleen verder moet.

De 14 voortvluchtigen moeten nog een stevige 394 uur uit handen van de speurders blijven. Al zal dat niet zo gemakkelijk zijn met de verrassing die Axel achter de hand heeft.

In aflevering 2 krijgen de voortvluchtigen en de speurders het nieuws te horen dat de kliklijn is geopend. Iedereen die de voortvluchtigen opmerkt, kan contact opnemen met de speurders.

Imke: 'Overal waar je nu hulp gaat vragen, is er de mogelijkheid dat ze ons gaan verklikken.' Verklikkers die een gouden tip naar de speurders sturen, maken kans op een mooie geldsom. Niemand is nog te vertrouwen. En of de kliklijn zijn werk doet...

Speurder: 'Flash, flash, we hebben het voertuig in zicht.'

'Klopjacht', zondag 4 september om 19.55 uur op Play4 en GoPlay.