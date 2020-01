Nieuw bij VTM GO in februari

Foto: © MEDIALAAN - De Persgroep Publishing 2019

Februari is voor velen de maand van de liefde maar ook de maand waarin 8 bekende Vlamingen en hun onbekende uitdagers het duel aangaan in 'BEAT VTM'.

Na het spannende duel dat elke maandag te volgen is bij VTM, wordt er nagepraat in 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM Talks' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Er worden ook extra beelden getoond die niet op tv te zien waren.

Bij Walter Presents verschijnt in februari het tweede seizoen van 'The Business''. In deze Braziliaanse tragikomische serie gooien drie dames, Karin, Luna en Magali, het oudste beroep ter wereld volledig om en gebruiken ze moderne marketing om escorts op hoog niveau te worden.

'BEAT VTM Talks' (8 afleveringen), gestart sinds 27 januari 2020

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM Talks' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs,... 'BEAT VTM Talks' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren. Guga Baúl en Sander beten deze week de spits af in de eerste online aflevering. Op maandag 3 februari is het de beurt aan Kürt Rogiers en Kim.

Walter Presents: 'The Business' (S2 - 13 afleveringen)

Korte inhoud: Braziliaanse tragikomische serie over drie escortes die hun marketingkennis op hun beroep toepassen.