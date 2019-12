Nieuw bij Discovery: 'Roadkill'

Twee gasten die gek doen met auto's. Zo zijn David Freiburger en Mike Finnegan misschien wel het best te omschrijven.

De snelheidsfanaten struinen het land af om oude hotrods en musclecars op te kopen en ze daarna tot in het extreme te testen in hun programma 'Roadkill'. Soms sleutelen ze er nog wat aan of zetten ze er nog een ander motorblok in om het helemaal extreem te maken, maar voor de rest laten ze de afgeragde auto voor wat ie is.

Dat een auto geen voorruit meer heeft, maakt ze niks uit – zolang het nog vier wielen en een motor heeft, gaan ze los. In de eerste aflevering racen ze met een achttal auto’s die ze eerder onder handen hebben genomen op de ruwe ondergrond van de Dirtfish Rally School.

Welke auto gaat het snelst? De ‘Disgustang’, de ‘Crusher Impala’ de ‘Mazdaratti’ of de Honda Civic die ze opgepimpt en omgedoopt hebben tot de ‘Laphonda’. Elke auto heeft zijn eigen historie en bijnaam. Racen maar!

'Roadkill', zaterdag 14 december om 22.50 uur op Discovery.