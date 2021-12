Niels Destadsbader verklapt aan James Cooke voor wie zijn eerste kus was

Donderdag ontvangt James Cooke een soloartiest zoals we er maar weinig kennen in Vlaanderen. James en zijn bijzonder getalenteerde musicalcast nemen Niels Destadsbader en kijkend Vlaanderen mee naar een magische avond op een zolder in Deerlijk.

Waar Niels op zijn twaalfde verjaardag zijn eerste echte kus kreeg van Mira. Waar parfum op briefpapier nog bijzonder was. Naar zijn leuke en minder leuke fratsen op school. Naar zijn vroege passie voor de planken. Naar zijn ongelooflijk indrukwekkende carrière, zijn muzikale broer Miguel Wiels en zijn eerste sportpaleis. Maar ook naar zijn broer Kevin en het troosteloze verdriet en de grote vreugde die ze samen al deelden.

'De idee dat men speciaal een musical zou maken voor en over mij, maakte mij best verlegen. En dat gebeurt niet zo snel. Maar alles wat erna kwam was prachtig. Nog eens merçi aan James en zijn hele team. Dit voelde echt aan als een bijzonder verjaardagscadeau', alodus Niels Destadsbader.

'Niels De Musical', donderdag 9 december om 20.35 uur op Play4.



