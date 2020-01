Niels Destadsbader verdedigt de eer van ons land in 'Holland - België'

Niels Destadsbader verdedigt de eer van ons land in 'Holland - BelgiŽ'

Foto: VTM - © MEDIALAAN - De Persgroep Publishing 2019

Wie mag zich de koning van de Lage Landen noemen? In een gloednieuw seizoen van 'Holland - BelgiŽ' nemen de twee buurlanden het opnieuw tegen elkaar op bij VTM.

Het duel wordt in goede banen geleid door presentatoren Jonas Van Geel en Art Rooijakkers, in Vlaanderen bekend van 'Peking Express'. Aan Belgische zijde zal Niels Destadsbader voor het eerst team België leiden. Ruben Nicolai ontpopt zich opnieuw tot kapitein van team Nederland.

Niels Destadsbader: 'De goesting is groot en stiekem win ik ook graag. Als fiere kapitein van het Belgische team ga ik er dus alles aan doen om de mondige Hollanders eens een flinke peer te stoven!' (knipoogt)

In de comedyquiz 'Holland - België' worden teams van bekende Vlamingen en Nederlanders in verschillende ronden getest op wat ze van elkaar weten, of zouden moeten weten. Zo moeten ze onder andere raden waarover de nieuwsberichten gaat, welke lokale hit ze horen en welke wet in het buurland echt bestaat. Welk team weet het meest van het andere land?

Elke week krijgen Niels en Ruben hulp van verschillende panelleden. Zo proberen onder andere Guga Baúl, Evi Hanssen, Karen Damen en Ella Leyers België aan de overwinning te helpen. Voor Nederland trekken onder andere Gers Pardoel, komiek Jeroen Van Koningsbrugge en Volumnia-frontman Xander de Buisonjé ten strijde.

Jonas Van Geel: 'We gaan het spreekwoord ‘beter een goede buur dan een verre vriend’ uittesten in het nieuwe seizoen. Misschien hebben we wel meer gemeen dan alleen maar een grens. Of zijn er juist heel veel verschillen en eindigt het in een burenruzie. Wie zal het zeggen?'

Aflevering 1: laat Gers Pardoel de omtrek van België tatoeëren?

In de eerste aflevering, op donderdag 23 januari om 20.35 uur bij VTM, wordt kersverse teamcaptain Niels Destadsbader bijgestaan door Katja Retsin en Wesley Sonck. Aan Nederlandse zijde krijgt teamcaptain Ruben Nicolai gezelschap van Najib Amhali en Gers Pardoel. Die laatste is na de aflevering misschien een tatoeage rijker, want Gers maakte een belofte: 'Als België vanavond wint, dan tatoeëer ik de omtrek van het land onder die van Nederland, die nu al op mijn zij staat.'

'Holland - België', vanaf donderdag 23 januari om 20.35 uur op VTM.