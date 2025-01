Niels Destadsbader krijgt zijn eigen 'Ik vraag het aan' in 'JAMES & Co'

Deze week krijgt Niels Destadsbader de hoofdrol in zijn eigen 'Ik vraag het aan' tijdens 'JAMES & co'. Een emotioneel moment wanneer Niels spreekt over het nummer Kryptonite van 3 Doors Down, dat voor hem een diepe betekenis heeft.

'JAMES & co' elke dinsdag en donderdag op Play4 en GoPlay.

Thibaud Dooms laat zijn acteertalent ten volle zien op de vloer van de 'JAMES & co' studio. Leah Thys krijgt onverwachts bezoek van haar oud-studenten, praat openhartig over het overlijden van haar man en James laat zich inspireren door Niels Destadsbader om een gedurfde act te doen, maar deze loopt niet zoals gepland.

Naast Niels Destadsbader zullen ook actrice Leah Thys en acteur Thibaud Dooms ​ hun opwachting maken in de zetel van James.

James & Co op tv

Twee dagen per week, met telkens drie gasten vanuit een indrukwekkende studio, met live band, publiek en een flinke dosis show gaat James voor hét entertainmentmoment van het jaar. Anything. Can. Happen.

Twee dagen per week, met telkens drie gasten vanuit een indrukwekkende studio, met live band, publiek en een flinke dosis show gaat James voor hét entertainmentmoment van het jaar. Anything. Can. Happen.

Twee dagen per week, met telkens drie gasten vanuit een indrukwekkende studio, met live band, publiek en een flinke dosis show gaat James voor hét entertainmentmoment van het jaar. Anything. Can. Happen.

Twee dagen per week, met telkens drie gasten vanuit een indrukwekkende studio, met live band, publiek en een flinke dosis show gaat James voor hét entertainmentmoment van het jaar. Anything. Can. Happen.