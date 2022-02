Niels Destadsbader heeft belangrijk nieuws in 'The Masked Singer'!

Terwijl Vlaanderen nog steeds treurt om het onverwachte afscheid van Robots Lize Feryn en Aster Nzeyimana, maken de overige 7 Masked Singers zich op voor een nieuw duel in 'The Masked Singer'. Hoewel, voor één van hen belooft de show van nu vrijdag 18 februari er helemaal anders uit te zien.

En dat heeft alles te maken met de teaser waarmee Niels Destadsbader de vorige show afsloot. 'Dit is het moment om heel belangrijk nieuws te brengen aan onze Masked Singers, die gemaskerd backstage zitten', klonk het toen. Waarmee hij een waas van mysterie zaaide. Nu vrijdag duikt Niels de backstage in om één Masked Singer goed nieuws mee te delen…

'Dit is toch wel een spannend moment, ook voor mij', klinkt het. 'Want ik mag hier op een plaats komen waar ik normaal niet mag komen. De meest beveiligde plek van allemaal, waar ik zelf dus nog nooit ben geweest. Ik heb heel belangrijk nieuws voor jullie. Want één van jullie kan deze week totaal níet ontmaskerd worden. Nu zie ik jullie denken: 'Hoe? Wat? En wie gaat dat dan bepalen?'. Wel dat is het straffe, jullie gaan dat zelf bepalen. Dus kijk even goed rond: wie van jullie verdient het om absoluut door te gaan en kan deze week niet ontmaskerd worden? Denk er goed over na, want het is een zeer belangrijke beslissing…'

Wie de vrijstelling in de wacht sleept, gaat een ontspannen show tegemoet. Voor de anderen wordt het bittere ernst. De Masked Singers zullen immers voor het eerst twee keer moeten zingen. Een eerste keer solo en nadien in duel in een ultieme face-off. Allemaal proberen ze ook deze week om hun ware identiteit verborgen te houden. In het speurdersteam moet de mystery speurder van deze week zijn mannetje staan naast Ruth Beeckmans, Julie Van den Steen en Karen Damen.

Dit zijn de songs die de Masked Singers solo brengen:

- Miss Poes zingt Earth Song van Michael Jackson

- Konijn zingt Cooler Than Me van Mike Posner

- Papegaai zingt Table Of Fools van IBE

- Flamme Fatale zingt Nothing Breaks Like A Heart van Miley Cyrus

- IJskoning zingt Uprising van Muse

- Schorpioen zingt Reggaetón Lento van CNCO & Little Mix

- Ridder zingt Alive van Sia

'The Masked Singer', vrijdag 18 februari om 20.35 uur op VTM.