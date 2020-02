Niels Albert speelt het hard in 'Stukken van Mensen'

In de vierde aflevering van 'Stukken van Mensen' op woensdag 19 februari - krijgen de experten Niels Albert over de vloer.

De ex-veldrijder heeft een pareltje in de aanbieding: een volledig gerestaureerde Piaggio Vespa. Maar als eigenaar van zijn eigen fietsenwinkel zit onderhandelen hem duidelijk in het bloed. Hij speelt het spel enorm hard en deinst niet terug voor een leugentje meer of minder: 'Ik moet regelmatig onderhandelen met klanten en dan durf ik wel eens hard to get spelen', vertelt Niels.

Wie geen Vespa weet te versieren, maakt nog kans op een uniek zwart-wit schilderij van Roger Raveel, één van de belangrijkste naoorlogse Belgische kunstenaars. Ook het stenen hoofd van de Franse koning Philippe le Bel en een prachtige mahoniehouten bar van de Italiaanse architect en designer Ico Parisi liggen voor het grijpen.

'Stukken van Mensen', woensdag 19 februari om 21.40 uur op VIER.