'Neighbours': week 47 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 22 november 2021 - aflevering 8357

De Kennedy's zijn in shock na de beslissing van de rechtbank om de voogdij over Aster over te dragen aan Claudia. Ook Elly is compleet van slag na het nieuws over de zaak en kan haar hart enkel luchten bij Andrea. Claudia stelt ondertussen strikte regels op wat betreft het bezoekrecht voor Susan en Karl. Susan wil hier tegenin gaan, maar Karl is van mening dat ze Claudia beter even haar zin kunnen geven.

Dinsdag 23 november 2021 - aflevering 8358

Nu ze niet langer kan rekenen op de steun van Andrea, krijgt Elly het zwaar te verduren in de gevangenis. Karl en Susan hebben een goed gesprek over de komst van Dee, maar een bezoek aan Elly drijft opnieuw een wig tussen het koppel. Met de mentale gezondheid van Sheila gaat het intussen van kwaad naar erger. Wanneer haar dochter Naomi onverwacht opduikt, lijkt haar dat in eerste instantie goed te doen, tot duidelijk wordt dat Naomi naar Erinsborough is afgezakt om haar moeder tot rede te brengen.

Woensdag 24 november 2021 - aflevering 8359

Bea heeft een aanvaring met Claudia en Karl vreest dat hiermee hun kans verkeken is om Aster te zien. Chloe probeert zoveel mogelijk te weten te komen over Claudia en haar plannen met Aster. De confrontatie tussen Susan en Sheila is heftig en beiden bereiken een emotioneel breekpunt. Zullen ze elkaar opnieuw in de armen kunnen sluiten? De spanning tussen Kyle en Roxy wekt de interesse van Naomi. Zij heeft ondertussen besloten om in Erinsborough te blijven en gaat op zoek naar werk.

Donderdag 25 november 2021 - aflevering 8360

Ned voelt de druk om te presteren, terwijl Paul en Pierce elk hun eigen ideeen aan hem proberen op te dringen. Na een brainstormsessie bedenkt hij een plan dat iedereen wel ziet zitten, behalve Paul. Kyle heeft een nieuwe date met Ms Quince, tot groot ongenoegen van Roxy. Hendrix en Harlow raden haar aan om het niet aan haar hart te laten komen, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Kyle begint zich nu toch ook zorgen te maken om Sheila. Had Roxy gelijk?

Vrijdag 26 november 2021 - Geen uitzending

Darts - Players Championship Finals

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.40 (wisselend) uur bij VTM 2.



