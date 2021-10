'Neighbours': week 44 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 1 november 2021 - aflevering 8342

Harlow is woedend op Paul nadat hij het voicemailbericht van haar moeder heeft gewist. Haar woede neemt enigzins af wanneer Mark haar vertelt dat de politie nog over een kopie beschikt, maar tegengestelde ideeën over de herdenkinsdienst van Prue zorgen opnieuw voor afstand tussen Paul en Harlow. Shane krijgt een mooi voorstel waardoor hij tegen het einde van het jaar afgestudeerd zou kunnen zijn, maar dat brengt een hoop extra werk met zich mee. Yashvi helpt hem bij zijn beslissing.

Dinsdag 2 november 2021 - aflevering 8343

Aaron vindt de dozen vol gestolen spullen van Mannix en licht Paul hierover in. Die draagt hem vervolgens op om het zaakje af te handelen. Komt Aaron hierdoor te laat op de afspraak die hij en David hebben met pleegzorg? Harlow wil de lucht klaren tussen haar en Paul. Roxy en Kyle brengen samen de dag door, maar hebben duidelijk andere verwachtingen.

Woensdag 3 november 2021 - aflevering 8344

Na zijn bekentenis bij de politie, komt Paul er gelukkig vanaf met een officiële waarschuwing. Iedereen is het erover eens dat hij te ver is gegaan, maar zelf ziet hij dat net iets anders. Zal hij het goed kunnen maken met David en Aaron? Pierce denkt na over de toekomst en neemt een belangrijke beslissing. Elly en Toadie bereiden haar verdediging voor.

Donderdag 4 november 2021 - aflevering 8345

Aarzelend biecht Karl aan Susan op dat hij haar verantwoordelijk acht voor de daden van Finn. Ze is er het hart van in. Karl probeert vervolgens de plooien glad te strijken, maar dat heeft niet het gewenste effect. Sheila krijgt een nieuwe tegenslag te verwerken wanneer blijkt dat Gary heel wat schulden had. Dipi probeert samen met haar een oplossing te vinden. Iedereen is bezorgd om Elly. Hoe zal haar toekomst eruitzien?

Vrijdag 5 november 2021 - aflevering 8346

Elly besluit een deal te sluiten met de openbare aanklager: in ruil voor strafvermindering zal ze schuldig pleiten. Niet iedereen is het eens met haar beslissing. De bekentenis van Karl heeft een wig gedreven tussen hem en Susan. Zal hun huwelijk dit overleven? Mackenzie keert terug naar school, maar kan zich moeilijk focussen door de stress die ze krijgt van het geheimzinnige gedrag van Mannix.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.30 (wisselend) uur bij VTM 2.



