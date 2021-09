'Neighbours': week 37 (2021) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar het habitat van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 13 september 2021 - aflevering 8307

Paige wacht vol spanning op de terugkeer van Jack. Wat heeft hij haar te vertellen? Ze biecht aan Terese op dat ze vermoedt dat Jack een affaire heeft. Paige is in de war wanneer ze Jack vervolgens samenziet met Mark. Yashvi ontdekt de plannen van Toadie en Shane om een eigen bier te brouwen. Shane voelt zich verplicht om Ned erbij te vragen. Zullen ze kunnen samenwerken? Terese polst bij Kyle naar nieuws over Gary en Prue.

Dinsdag 14 september 2021 - aflevering 8308

Gary voelt zich vreselijk nadat Harlow slecht reageerde op zijn nieuws over Prue. Hij probeert het goed te maken. Lucy richt haar focus op het organiseren van de Lassiters Wedding Expo. Ze raakt echter afgeleid door Mark. Waarom is hij in Erinsborough? Finn probeert situaties te vermijden die flashbacks kunnen genereren, maar Harlow maakt het hem niet gemakkelijk.

Woensdag 15 september 2021 - aflevering 8309

Terwijl iedereen in Erinsborough samenkomt om Mardi Gras te vieren, leven Aaron en David zich uit in Sydney. Harlow en Hendrix proberen elkaar te vermijden, maar wanneer Harlow slecht nieuws krijgt over Prue, zoekt ze alsnog troost bij Hendrix. Finn krijgt nog meer flashbacks.

Donderdag 16 september 2021 - aflevering 8310

Finn probeert zijn woede te temperen, maar heeft het moeilijk. Chloe probeert Elly op te beuren en stelt haar voor om samen haar 35ste verjaardag te gaan vieren op het eiland van Pierce. Lucy denkt na over haar gevoelens voor Mark. Moet ze hem opbiechten dat ze verliefd op hem is?

Vrijdag 17 september 2021 - aflevering 8311

Finn raakt geïrriteerd wanneer Bea niet doet wat hij vraagt. Chloe en Aaron moedigen Mark aan om tijd door te brengen met Paige. Mark vindt dit echter een slecht idee. Een opmerking van Yashvi doet Paul nadenken over een mogelijke piste wat betreft de catfish van Jane. Slaagt hij erin om Richard op het spoor te komen en het geld van Jane te recupereren?

