'Neighbours': week 36 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 6 september 2021 - aflevering 8302

Chloe is vastberaden om haar leiderscapaciteiten te tonen aan Lucy, maar ze krijgt slecht nieuws in verband met de expo. Terese dringt er bij Mark op aan om met de kinderen van de Buddy Club te praten over het wapenincident. Ten huize Willis is de verslagenheid groot na de dood van kat Clementine. Hendrix is er kapot van.

Dinsdag 7 september 2021 - aflevering 8303

Elly kijkt uit naar de naamgevingsceremonie van Aster, maar is teleurgesteld wanneer Chloe door haar werk niet aanwezig kan zijn en ook Aaron laat weten er niet bij te kunnen zijn door de komst van Mark. Finn twijfelt ondertussen steeds meer of hij het peterschap wel op zich kan nemen. Terese praat met Paul en Toadie over Lucy. Betekent dit het einde van de managementfunctie van Chloe?

Woensdag 8 september 2021 - aflevering 8304

Finn raakt van slag door een herinnering uit het verleden. Hij en Elly besluiten vervolgens om uit elkaars buurt te blijven. Zal hij zich aan die afspraak kunnen houden? Toadie, Aaron, Kyle en Karl gaan in op een verrassende uitnodiging. Jane begint te vermoeden dat Ritchie zich voordoet als 'Richard'. Is hij haar catfish?

Donderdag 9 september 2021 - aflevering 8305

Nu ze er zeker van is dat Ritchie niet haar catfish is, richt Jane haar pijlen op Elly. Is zij uit op wraak nadat Jane haar ontsloeg? Finn is blij met de uitdaging die Toadie hem aanbiedt, maar Susan maakt zich zorgen om hem en vraagt Toadie om een oogje in het zeil te houden. Chloe moedigt Mark aan om opnieuw te gaan daten. Roxy schrikt wanneer ze ontdekt dat iemand door haar spullen heeft zitten snuffelen.

Vrijdag 10 september 2021 - aflevering 8306

Terese heeft haar bedenkingen bij het onverwachte bezoek van Paige. Ze ontdekt al gauw dat het niet goed gaat tussen haar en Jack. Pierce merkt op dat Chloe het moeilijk heeft met alle veranderingen en wil haar opmonteren. Jane schaamt zich dood nu steeds meer mensen op de hoogte zijn van het catfishincident. Ze weigert de hulp van Paul en Dipi.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag omstreeks 17.30 uur bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!