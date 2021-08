'Neighbours': week 34 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 23 augustus 2021 - aflevering 8292

Hendrix daagt Harlow uit om te kijken of ze werkelijk een oogje op hem heeft. Harlow is op haar hoede. Chloe is trots dat ze het Mardi Gras-evenement in Lassiters mag organiseren en wil het groots aanpakken. Paul vindt haar ideeën echter maar niets. Zal ze hem over de streep kunnen trekken? Dipi voelt zich ondertussen nog steeds goed bij de Cannings. Shane is bang dat zijn vrouw nooit meer zal terugkeren en waagt een nieuwe poging om met haar te praten en het goed te maken. Gary maakt het hem echter niet gemakkelijk.

Dinsdag 24 augustus 2021 - aflevering 8293

Terese maakt zich zorgen om Roxy, die zich steeds meer afzondert. Ze neemt haar mee voor een wandeling in de hoop dat haar nichtje met haar zal praten. Dipi en Gary hebben een gesprek over hun vriendschap. Bea en Finn zien Kyle zorgzaam omgaan met de pop en trekken hun conclusies. Toadie wil er het fijne van weten.

Woensdag 25 augustus 2021 - aflevering 8294

Harlow wil psychologie studeren en hoopt dat Finn haar wil helpen met enkele vakken. Hij is enthousiast, maar toch ook enigszins nerveus om opnieuw les te geven. Hij raakt ook van slag wanneer Harlow vragen begint te stellen over de psychopatische trekken die hij en Robert vertonen. Toadie, David en Kyle zijn nog in shock na het geweerschot. Niemand raakte gewond, maar waar kwam het schot vandaan? Kyle ontdekt dat Caden het wapen vond in de auto van zijn zus en trekt met die informatie naar het politiekantoor. Terwijl Yashvi goed nieuws krijgt over haar examen, begint Ned steeds meer te vrezen voor hun leven.

Donderdag 26 augustus 2021 - aflevering 8295

Paul en Terese zijn verrast wanneer Jane Harris opduikt in Erinsborough. Ze blijft echter vaag over de reden van haar terugkeer en dat baart Terese zorgen. Finn praat met Bea en Susan over zijn relatie met zijn aan alcohol verslaafde vader. Ned en Kyle vermoeden dat Zenin of een van zijn handlangers verantwoordelijk is voor de inbraak bij Toadie, maar kunnen dit niet bewijzen. Ned bedenkt een plan.

Vrijdag 27 augustus 2021 - aflevering 8296

Yashvi is kwaad op Ned omdat hij haar in het ongewisse liet over het dreigende gevaar en voor het illegaal aanschaffen van een wapen. Zal de politie hen kunnen beschermen? Chloe wil een trouwbeurs organiseren in Lassiters en hoopt haar expo een extra WOW-factor te kunnen geven door haar koninklijke contacten aan te spreken. Hoewel Jane blijft volhouden dat er geen achterliggende reden is voor haar terugkeer, blijft Terese vermoeden dat er meer aan de hand is.

