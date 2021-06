'Neighbours': week 26 (2021) - PREVIEW

Vlaanderen stemt al jaren dagelijks af op de avonturen van de Australische buren van Ramsay Street. Wat gebeurt er deze week in de levens van Susan, Karl, Toadie, de Brennans en Paul en Terese? Je ziet het op VTM 2, de preview lees je hier!

Maandag 28 juni 2021 - aflevering 8252

Chloe en Pierce genieten na van een mooie trouwdag, maar het feit dat Hendrix niet langer bij hen wil inwonen zet wel een domper op de feestvreugde. En Chloe krijgt nog meer te verwerken, wanneer Pierce haar opbiecht waarom hij Hendrix niet heeft zien opgroeien. Claudia zet haar beste beentje voor om iedereen te overtuigen van haar goede bedoelingen, maar Susan is op haar hoede. Finn daarentegen is in de wolken en hoopt eindelijk een goede band met zijn moeder te kunnen opbouwen. Maar dan doet hij een ontdekking die hem weer met beide voeten op de grond zet.

Dinsdag 29 juni 2021 - aflevering 8253

Leo keert terug naar Erinsborough om na te gaan of hij een donor kan zijn voor zijn broer. Amy maakt van de gelegenheid gebruik om te polsen hoe Jimmy het stelt in New York en krijgt het gevoel dat Leo iets voor haar verzwijgt. Claudia biecht haar ware intenties op aan Finn en probeert haar zoon te overtuigen om haar te helpen. Kyle doet een geste tegenover Aaron en David.

Woensdag 30 juni 2021 - aflevering 8254

David krijgt slecht nieuws. Leo blijkt geen match te zijn en kan dus geen donor zijn voor zijn broer. Terwijl de familie de resterende opties bekijkt, stelt Harlow zich de vraag of er geen manier is om haar minderjarigheid te omzeilen. Kyle is in de wolken door het feit dat Amy misschien wel zwanger is. Amy zelf is echter minder enthousiast en lucht haar hart bij Leo. Shane blijft zich ondertussen moeien met de groeiende vriendschap tussen Dipi en Gary. Wat is hij van plan? Yashvi en Ned doen een schokkende ontdekking.

Donderdag 1 juli 2021 - aflevering 8255

Yashvi kan niet anders dan alles op te biechten aan haar ouders, waarop zij klacht indienen bij de politie. Maar zonder bewijzen kan de politie bitterweinig doen. Shane besluit in te grijpen. Paul en Leo biechten aan elkaar op hoe moeilijk ze het hebben met de situatie van David. Groeien vader en zoon zo opnieuw naar elkaar toe? Harlow overhaalt Roxy om zich te laten testen als mogelijke donor voor David. De eerste test is positief, maar Roxy liegt over het resultaat. Amy vertelt aan Kyle dat ze niet klaar is voor een baby, waarop hij alles op alles zet om haar van gedachten te doen veranderen.

Vrijdag 2 juli 2021 - aflevering 8256

Iedereen maakt zich zorgen om David, wiens leven aan een zijden draadje hangt door de infectie. Aaron vreest het ergste en zoekt steun bij Dipi. Ook Paul heeft het moeilijk. Hoever zal hij gaan om zijn zoon te helpen? Harlow en Roxy hebben ondertussen hun eigen plan om David te helpen en gaan op zoek naar psychopaat Robert Robinson, de halfbroer van David en tevens de vader van Harlow.

