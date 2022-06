'Neighbours': week 25 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 20 juni - aflevering 8495

Pierce hoopt na het voorval steun te krijgen van Chloe, maar het is Dipi die hem een bezoekje brengt. De resultaten van zijn bloedonderzoek wijzen erop dat Pierce gedrogeerd werd. Dipi vreest dat Shane hiervoor verantwoordelijk is. David maakt zich op om naar Canada te vertrekken, maar dan doet Nicolette een aankondiging.

Dinsdag 21 juni 2022 - aflevering 8496

Het voorstel van Nicolette slaat bij iedereen in als een donderslag bij heldere hemel. Aaron en David besluiten het idee echter niet meteen van tafel te vegen. Levi besluit zijn emoties neer te schrijven in een brief naar Packo. Het helpt hem om het verleden een plaats te geven. Bea krijgt een onaangename verrassing. Woensdag 22 juni 2022 - aflevering 8497

Bea is ontzet na de ontdekking dat Nathan de aanvaller van Levi is. Maar kan ze haar gevoelens voor hem wel aan de kant schuiven? Hendrix heeft het moeilijk, maar weigert erover te praten met Harlow. Shane is opgelucht nu Dipi heeft ingestemd met een gesprek. Donderdag 23 juni 2022 - aflevering 8498

Hendrix is verbouwereerd wanneer hij ontdekt dat zijn klasgenoten een app gebruiken om de meisjes een 'score' te geven. Na weken van opgebouwde spanning en frustraties komt het tot een confrontatie tussen Pierce en Shane. Vrijdag 24 juni 2022 - aflevering 8499

Shane vertelt Dipi dat hij alles wil doen om hun huwelijk te redden, maar dat hij haar de tijd geeft om na te denken. Pierce komt tot inzicht en besluit Chloe los te laten. Hendrix is er het hart van in. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

