'Neighbours': week 22 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 30 mei - aflevering 8480

Scarlett weigert mee te werken aan het politieonderzoek. Ned probeert haar uit te dagen zodat ze alsnog alles opbiecht en gerechtigheid kan geschieden. Wanneer Pierce te horen krijgt wat er zich heeft afgespeeld, haast hij zich naar Dipi om haar te steunen. Paul doet een verrassende ontdekking.

Dinsdag 31 mei 2022 - aflevering 8481

Na zijn ontdekking is Paul vastberaden om er zijn voordeel mee te doen. Hij dreigt er bij Pierce mee alles te onthullen, tenzij hij zijn aandelen van het hotel aan hem verkoopt. Chloe is getuige van een verhitte discussie tussen beide heren. Zal Paul zwijgen? Nicolette bedenkt een plan zodat Jane alsnog afscheid kan nemen van Mrs Mangel. Zal dit hen opnieuw dichter bij elkaar brengen?

Woensdag 1 juni 2022 - aflevering 8482

Pierce staat voor een dilemma: zijn aandelen verkopen aan Paul of de waarheid opbiechten aan Chloe. Heeft Paul binnenkort opnieuw helemaal alleen de touwtjes in handen bij Lassiters? Of kan Pierce een manier bedenken om niet te moeten verkopen? Jane gaat in op het voorstel van Nicolette. Harlow staat onder druk door de aankomende examens. Terese stelt voor dat ze uitstel vraagt, maar Jane heeft geen goed nieuws.

Donderdag 2 juni 2022 - aflevering 8483

Nicolette is de druk van Audrey meer dan beu en maakt haar duidelijk dat ze niet van plan is om het geld terug te betalen. Kyle maakt zich zorgen om Sheila, die sinds haar breuk met Clive slechtgehumeurd is. Hij besluit om een online datingprofiel voor haar aan te maken, maar dat is niet naar de zin van Sheila zelf.

Vrijdag 3 juni 2022 - aflevering 8484

Pierce probeert Dipi gerust te stellen wanneer ze ontdekt dat Paul op de hoogte is van hun affaire. Het wangedrag van Hendrix brengt Pierce en Chloe dichter bij elkaar en dat is niet naar de zin van Paul, die Pierce opnieuw voor een ultimatum stelt. Harlow probeert Jane te overtuigen van haar onschuld. Nell doet een ontdekking in de kamer van Shane en Dipi.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 15.00 uur (wisselend) bij VTM 2.



