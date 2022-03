'Neighbours': week 13 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 28 maart 2022 - aflevering 8435

Dipi is stomverbaasd wanneer Shane opbiecht dat hij met een verslaving kampt. Betekent dit het einde van hun 20-jarig huwelijk? Mackenzie is woest wanneer ze ontdekt dat Richie Shane in aanraking bracht met drugs.

Dinsdag 29 maart 2022 - aflevering 8436

De bekentenis van Shane zindert na. Dipi probeert haar gevoelens op een rijtje te zetten en uit te zoeken of zij en Shane nog wel een toekomst samen hebben. Shane belooft ondertussen plechtig om zijn probleem aan te pakken. Yashvi neemt Shane voor verhoor mee naar het politiekantoor.

Woensdag 30 maart 2022 - aflevering 8437

Nicolette biecht aan Jane op dat ze nog steeds gekwetst is door haar reactie toen ze uit de kast kwam. Yashvi vreest dat Dax corrupt is en uit haar vermoedens bij Levi. Ze is geschokt wanneer die toegeeft dat hij al een tijdje hetzelfde vermoedt. Maar om dit te bewijzen zit er maar één ding op: River vinden.

Donderdag 31 maart 2022 - aflevering 8438

Jane is niet opgetogen met het nieuws van Nicolette dat Des op weg is naar Erinsborough, maar misschien is een goed gesprek wel net wat ze allemaal nodig hebben om verder te kunnen met hun leven. Toadie gaat gebukt onder stress en verantwoordelijkheden. De energieke Rose Walker zorgt echter voor een nieuwe, frisse wind. Chloe en Nicolette gedragen zich mysterieus.

Vrijdag 1 april 2022 - aflevering 8439

Nicolette en Chloe amuseren zich te pletter. Jane en Hendrix krijgen iets in de gaten. Toadie heeft goed nieuws voor Dipi. Zij heeft het echter nog steeds moeilijk met de afstand tussen haar en Shane en zoekt steun bij Pierce. Rose probeert de computer van Toadie te hacken. Mackenzie ruikt onraad.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.



