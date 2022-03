'Neighbours': week 10 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 7 maart 2022 - aflevering 8420

Paul is er niet mee opgezet nu Terese Jenna heeft aangeworven. Ook Aaron en David stellen zich vragen bij de acties van Jenna. Hoewel ze het oprecht lijkt te menen haar leven te willen omgooien, willen ze vooral Emmett beschermen voor een nieuwe teleurstelling. Pierce gaat akkoord om Nicolette aan te werven als vaste verpleegster voor Fay. Maar zal Nicolette werk en privé gescheiden kunnen houden?

Dinsdag 8 maart 2022 - aflevering 8421

Het afkicken valt Shane zwaar. Roxy probeert hem zo goed mogelijk bij te staan, maar hun geheime afspraakjes wekken argwaan op bij Dipi. Pierce voelt er plots minder voor om Nicolette te laten inwonen wanneer hij ontdekt dat ze lesbisch is. Ook Nicolette trekt haar conclusies wanneer ze ontdekt dat Chloe zwanger is. Ned denkt een manier gevonden te hebben om extra geld te verdienen met zijn fotografie en legt zijn idee voor aan Yashvi. Woensdag 9 maart 2022 - aflevering 8422

Dipi is teleurgesteld dat Shane zich niet tot haar heeft gewend, maar besluit hem te vertrouwen. Shane zelf bereikt ondertussen een cruciaal punt in het afkickproces. Bea geeft aan Yashvi toe dat ze Levi wel ziet zitten. Wanneer zij vervolgens polst naar zijn gevoelens, krijgt ze niet de reactie die ze verwachtte. Ned krijgt een vreemd verzoek van een van zijn volgers op Fandangle. Donderdag 10 maart 2022 - aflevering 8423

Shane is hervallen en probeert Roxy te ontwijken. Zij krijgt echter argwaan en doorzoekt zijn rugzak, waar ze een onaangename ontdekking doet. Bea schaamt zich dood voor haar flirterig gedrag ten opzichte van Levi. Mackenzie vindt dat Lassiters nog milieuvriendelijker moet worden. Vrijdag 11 maart 2022 - aflevering 8424

Emmett ontdekt dat Jenna in oude gewoontes is hervallen. Aaron en David merken dat er Emmett iets dwarszit en proberen hem te overhalen om hen in vertrouwen te nemen. Fay arriveert in Erinsborough. Chloe is opgetogen, maar Pierce en Hendrix maken zich zorgen over de druk die er op Chloe's schouders rust. Nicolette maakt indruk. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.00 uur (wisselend) bij VTM 2.

