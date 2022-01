'Neighbours': week 1 (2022) - PREVIEW

Ramsay Street is al meer dan dertig jaar de thuis van enkele Australische buren. En buren komen en gaan, maar Vlaanderen is de avonturen van alle bewoners trouw blijven volgen. Voor je dagelijkse portie drama stem je af op VTM 2. Wat gebeurt er deze week in 'Neighbours'? Een preview!

Maandag 3 januari 2022 - aflevering 8376

Toadie en Dee hebben een gesprek over hun toekomst samen. Hebben ze uberhaupt nog een toekomst samen? Of zal Heather altijd tussen hen in komen te staan? Dee besluit op zoek te gaan naar haar vader. Heather beweert haar niet te kunnen helpen, maar spreekt ze wel de waarheid? Er hangt een ongemakkelijke sfeer tussen Chloe en Pierce.

Dinsdag 4 januari 2022 - aflevering 8377

Karl is geschokt na wat Heather te vertellen had over de vader van Dee. Elly en Bea wijzen hem op het feit dat hij té betrokken is en raden hem aan om zich te focussen op het redden van zijn huwelijk. Zal Dee een stap te ver gaan in haar zoektocht naar haar vader? Mackenzie en Grant groeien naar elkaar toe, maar Dipi vreest dat Grant zijn dochter alleen maar zal teleurstellen.

Woensdag 5 januari 2022 - aflevering 8378

Tussen Chloe en Pierce blijft er een ongemakkelijke sfeer hangen na het mislukte triootje. Wanneer Chloe ontdekt dat Pierce verkeerde opvattingen heeft over haar biseksualiteit, kunnen ze niet anders meer dan een gesprek aan te knopen. Zijn ze te snel in het huwelijksbootje gestapt? Grant vergezelt Mackenzie naar het Pride-event. Paul krijgt het schaamrood op de wangen wanneer hij ontdekt dat Courtney Act een dragqueen is.

Donderdag 6 januari 2022 - aflevering 8379

Aaron en David krijgen opnieuw hoop wanneer ze een tweede gesprek met pleegzorg krijgen. De persoonlijke vragen van Leila stellen het geduld van Aaron echter danig op de proef. Kan hij zich beheersen? Het huwelijk van Chloe en Pierce staat op de helling. Ned, Sheila en Kyle laten zich helemaal gaan op het Pride-event.

Vrijdag 7 januari 2022 - aflevering 8380

Aaron is helemaal van zijn melk na het opdringerige gesprek met pleegzorg en is vastberaden een klachtenbrief te schrijven. David vreest echter dat dat hun kansen om ooit pleegouders te worden geen goed zal doen. Toadie en Dee hebben het allebei moeilijk na hun relatiebreuk. Sheila laat Kyle duidelijk merken dat ze niet opgezet is met het idee dat hij iets zou hebben met Roxy.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 16.55 (wisselend) uur bij VTM 2.



