National Geographic: de highlights in februari

Het gezicht van drugsgebruik in Amerika is aan het veranderen. Fentanyl, een zeer verslavende opioïde, vindt zijn weg naar de slaapkamers van tieners, vaak met slechts een paar sms-berichten of een paar tikken op een smartphone.

'Killer High: The Silent Crisis' verkent de drugscrisis en de impact van fentanyl door de ogen van de families die erdoor getroffen worden, de wetshandhavers die wanhopig proberen fentanyl van de straat te krijgen en de medische professionals die met de dodelijke gevolgen moeten omgaan.

DOCU NIGHT

KILLER HIGH: THE SILENT CRISIS

Woensdag 2 februari om 21.00 uur op National Geographic.

GLOEDNIEUW SEIZOEN

AIR CRASH INVESTIGATION

In 'Air Crash Investigation' worden vliegtuigongelukken onderzocht aan de hand van de meest geavanceerde technieken.

Vanaf 3 februari elke donderdag om 21.00 uur op National Geographic.

GLOEDNIEUW SEIZOEN

THE INCREDIBLE DR. POL

In een goednieuw seizoen pakken Dr. Pol en zijn team een heleboel nieuwe zaken aan. Van chihuahua's tot chinchilla's, de dieren van PVS houden de dierenartsen van 's ochtends tot 's avonds scherp.

Vanaf 11 februari elke vrijdag om 21.00 uur op National Geographic

HISTORY NIGHT

UNDERGROUND WORLDS

Deze epische serie onthult de verborgen verhalen van enkele van 's werelds meest buitengewone ondergrondse structuren. Aan de hand van spectaculaire beelden, deskundig onderzoek en uitleg wordt de serie tot leven gebracht. We worden meegenomen op een reis over de wereld en eronder, om te zien wat de mens en Moeder Natuur hebben gecreëerd. We bezoeken de grootste grottennetwerken die ooit zijn ontdekt, krijgen toegang tot uitgestrekte operationele ondergrondse complexen, verkennen vergeten kunstmatige tunnels en wagen ons in stilgelegde militaire bunkers.

Vanaf 7 februari elke maandag om 21.00 uur op National Geographic.

DOCUMENTAIRE

TRAFFICKED WITH MARIANA VAN ZELLER

Journaliste Mariana Van Zeller maakt gebruik van haar contacten in de onderwereld om zich in te bedden in 's werelds meest illegale smokkelpijpleidingen. Elke aflevering zet ze de veiligheid op het spel om een ​​illegale en vaak gevaarlijke pijplijn op de zwarte markt te volgen, van zijn mysterieuze bron tot zijn eindbestemming.

Vanaf 16 februari elke woensdag om 22.00 uur op National Geographic.

WAR NIGHT

APOCALYPSE: HITLER TAKES ON THE EAST

In juni 1941 nam Hitler zijn grootste gok: een aanval uitvoeren op de Sovjet-Unie. Ondanks dat het de grootste Duitse operatie van de Tweede Wereldoorlog was, draaide 'Operatie Barbarossa' uit op een van zijn grootste mislukkingen.

22 februari en 1 maart om 21.00 uur op National Geographic.

NATIONAL GEOGRAPHIC WILD

BIG CAT MONTH

Deze februari staat NatGeo Wild in het teken van grote katachtigen. De maand is gewijd aan de felste katachtigen, wezens met een magnifieke kracht, wreedheid en schoonheid die met uitsterven worden bedreigd. Met visueel indrukwekkende en krachtige verhalen van over de hele wereld, van leeuwen, tijgers, cheeta's en luipaarden tot de meest onbekende en vergeten, zoals de serval, de Afrikaanse wilde kat of de caracal.

Elk weekend vanaf 18.00 uur op National Geographic Wild.