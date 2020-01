Nathalie Meskens reikt voor het eerst 'Beste Kijkers Awards' uit

2019 was een jaar vol klimaatbetogingen, een aanslepende Brexit, besparingen, moeilijke verkiezingen en nog steeds geen federale regering.

Gelukkig leverde al dit ook hilarische momenten op en werd er in 2019 dus heel wat afgelachen. Dat beeldmateriaal giet Nathalie Meskens maar al te graag in een humoristisch jaaroverzicht, in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Beste Kijkers, op woensdag 8 januari om 21.10 uur bij VTM. En 'Beste Kijkers' zet 2020 ook in met een nieuwigheid: voor het eerst reikt Nathalie de 'Beste Kijkers Awards' uit in het programma.

Eén van de prijzen is dé 'Beste Kijkers Award'. Die gaat naar iemand die de mensen thuis in 2019 het hardst heeft doen lachen. De VTM-kijkers kunnen hier vanaf woensdag 1 januari voor stemmen via vtm.be. In de eerste, speciale aflevering op 8 januari zijn Nathalie's gasten Jens Dendoncker, Lieven Scheire, Ruth Beeckmans en Herman Brusselmans. Zij bepalen wie aan de haal gaat met de andere awards die worden uitgereikt. Het gaat onder andere over de prijs voor 'de beste onbedoelde humor', 'de slimste mop' en 'de allerflauwste woordspeling' van 2019: de zogenaamde 'BenCrabbeker'.

Tussen het uitreiken van de awards door, toont Nathalie ook weer de grappigste momenten van het jaar. En ook VTM NIEUWS-anker Dany Verstraeten geeft opnieuw zijn mening over de gebeurtenissen van het jaar verpakt in een lied. Jawel, Dany gaat zingen en dat dankzij de grafische techniek 'deepfake'.

Na een break voor De Gouden Schoen op woensdag 15 januari, neemt Nathalie vanaf woensdag 22 januari opnieuw de beste fragmenten van de voorbije week door met heel wat bekende koppen in het panel, waaronder Danira Boukhriss Terkessides, Lukas Lelie, Sven De Leijer, Kamal Kharmach, Ruben Nicolai en vele andere.

