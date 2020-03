Natalia voert spectaculaire trickshot uit op eigen partner in 'BEAT VTM'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

'Als het mislukt dan is het niet mijn fout, het zijn de hormonen.' Met die waarschuwing stuurt de zwangere Natalia in 'BEAT VTM' op maandag 2 maart om 20.35 haar eigen partner Frederik de snookertafel op om te assisteren bij een spectaculaire trickshot, ofwel aartsmoeilijke trucs waarbij verschillende ballen tegelijk worden weggespeeld.

Opperste concentratie is er nodig om de bal die op zijn mond rust er met een andere bal af te stoten en richting de opening in de snookertafel te sturen. Wie haalt de knapste stoten boven: Natalia voor team VTM of de 61-jarige Piet uit Kruisem voor team VTM?

Oog voor detail, veel techniek, Olympische kalmte en de kunst om het publiek te entertainen: dat is er nodig voor een geslaagde reeks trickshots. De uitdaging doet Natalia terugdenken aan de vele momenten waarop ze als kind haar vader vergezelde toen die ging 'driebanden' in de cafés in de buurt. Om nu met zijn persoonlijke keu te kunnen trainen, maakt de beleving extra bijzonder. 'De eerste stoot met die keu was al 'boenk' in de roos. Ik denk dat dit mentaal wel iets kan doen, met de energie van onze pa.' Natalia bezoekt ook biljarticoon en goede vriend des huizes Raymond Ceulemans, die zijn tips & tricks met haar deelt.

Natalia en Piet worden door hun coaches Peter Bullen en Kristof Vermeiren ondergedompeld in een stoomcursus kunststoten. Bij hen thuis wordt een echte snookertafel neergepoot, want wie de meest onwaarschijnlijke ballen wil ‘potten’ moet úren achter de snookertafel slijten. En dat is niet evident als je een paar maanden zwanger bent.

In de aula waarin Natalia en Piet hun finaleduel uitvechten kan je dan ook een speld horen vallen. Ze worden er niet alleen door elkaar uitgedaagd, maar moeten elkaar ook overtroeven met een show die de toeschouwers naar het puntje van hun stoel doet schuiven.

Gemiddeld 600.000 kijkers - goed voor een marktaandeel van 28,2% op VVA 18-54 en 30,6% op VVA 18-44 (live+uitgesteld) - zagen de voorbije weken hoe team VTM op voorsprong kwam. Slaagt Piet er met zijn kunststoten in om een extra punt te scoren en de reis van team Vlaanderen te spekken?

Nataalia en Piet bblikken terug in 'BEAT VTM Talks' op VTM GO

'BEAT VTM' gaat na elke aflevering verder met 'BEAT VTM Talks', dat exclusief te zien is op VTM GO. In 'BEAT VTM Talks' blikken de bekende en onbekende Vlamingen terug op hun parcours, hun voorbereidingen, de ups & downs, ... Natalia en Piet nestelen zich naast elkaar in de zesde online aflevering. 'BEAT VTM Talks' toont bovendien ook extra beelden die niet op tv te zien waren.

'BEAT VTM', maandag 2 maart om 20.35 uur bij VTM.