Nagelbijten en driesterrenchef Peter Goossens op bezoek bij laatste eliminatie voor finale 'Bake Off'

We zijn aanbeland bij de halve finale van Bake Off. Tijd om alle creaties naar een hoger niveau te tillen. En welk thema is dan passender dan 'The Sky is the Limit'?

Alexandra is jarig, en kon zich geen beter cadeau wensen dan bij de laatste vier bakkers te horen. Het is wel belangrijk dat iedereen zijn aandacht erbij houdt. Voor fouten is er geen plaats meer en de jury is streng. Ondertussen blijft Wim Opbrouck de tent wel opvrolijken met hilarische intrermezzo's.

Het is geen tijd voor mislukkingen

Voor de eerste opdracht moeten ze vijf texturen maken in dezelfde kleurentint, een sterrenrestaurant-waardig dessert. De enige Belgische driesterrenchef, Peter Goossens, is van de partij als extra jurylid en zorgt voor de nodige stress bij de bakkers. Het kiezen van het kleur, leidt tot emotionele verhalen.

Als technische proef staat de croquembouche op de menu, een toren van soezen, gevuld met banketbakkersroom en aan elkaar bevestigd met caramel. Verbranden de bakkers zich deze keer opnieuw aan de hete caramel? En vooral, blijft de toren staan, of krijgen we 'Toren van Pisa's'?

Het spektakelstuk is een 'beeldhouwwerk uit brood'. De bakkers mogen dit maken voor een persoon, dier, 'iets', waarvan ze vinden dat hij/zij/het een standbeeld verdient. De creatie moet bestaan uit drie degen, waarvan 1 glutenvrij, wat niet makkelijk is. Tranen vloeien.

De bakkers zijn enorm aan elkaar gewaagd. Het is nagelbijten wie er net voor de grote finale naar huis wordt gestuurd.

'Bake Off Vlaanderen', woensdag 9 december om 20.35 uur op VIER.