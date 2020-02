'Nachtwacht': Is veganisme de toekomst?

Drie gasten. Een uitdagende stelling over een belangwekkende kwestie. En Jan Leyers. Met die ingrediŽnten probeert Nachtwacht klaarheid te scheppen en uitwegen te vinden temidden van de stortvloed aan problemen en opinies die we vandaag over ons heen krijgen.

In deze aflevering gaat het over onze voedinggewoontes en de toekomst van het veganisme en vlees eten.

'Binnenkort eten we allemaal veganistisch en vlees eten zal ooit illegaal zijn', zegt vegan-activist Tobias Leenaert. We evolueren onvermijdelijk naar een veganistische samenleving. Want enerzijds kunnen we de nadelen van dierlijke producten voor onze planeet en onze gezondheid niet langer ontkennen. En anderzijds was overstappen naar een alternatief nog nooit zo gemakkelijk. Steeds meer grote voedingsbedrijven investeren in de ontwikkeling van vleesvervangers. Dus zal ook de maatschappij langzaam volgen, denkt Leenaert.

Tegenover hem zit Stefaan De Smet. De professor van de UGent gelooft niet dat we op korte termijn kunnen overschakelen. Een volledig veganistische maatschappij is niet duurzaam en de alternatieven voor vlees kunnen vlees nog niet vervangen. Volgens De Smet heeft vlees trouwens onterecht een slecht imago.

Later schuift Imke de Boer mee aan tafel. Deze Nederlandse hoogleraar komt met een verrassende boodschap: wie dierenleed voorop stelt, moet veganist worden. Maar wie de aarde wil redden, zal toch nog beetje vlees moeten eten…

