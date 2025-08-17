Naakt aan het ontbijt in 'Met Vier in Bed'

Vier koppels, elk met hun eigen B&B, zetten volgende week de deur open voor elkaar. Van een prachtige B&B in een schilderachtig dorpje in Wallonië tot een verborgen wellness-oase midden in het levendige Borgerhout.

Geen enkele dag/nacht is hetzelfde. Bij het ene verblijf word je begroet door een pony en een stel nieuwsgierige geiten, bij het andere door kunstzinnig naakt aan de muur. Maar aan het einde van de week telt maar één ding: welk duo weet de meeste bedjes te verzamelen?

Bienvenue en Wallonie. Charlotte (26) en Guillaume (25) zijn de jongste deelnemers dit jaar. Hun papa Olivier is de uitbater van La Villa Du Hautsart in Melin (Geldenaken). In 2022 werd Melin nog uitgeroepen tot mooiste dorp van Wallonië. Broer en zus vertellen trots het familieverhaal, laten hun gasten proeven van honing uit eigen tuin en nemen hen mee naar de steengroeve vlakbij. Nadien worden de gasten in de watten gelegd in het gastronomisch restaurant van papa Olivier. Daar wordt gekookt met groenten uit eigen tuin en volgens de wisseling van de seizoenen.

Van het landelijke Melin trekken de duo’s naar het bruisende Borgerhout. Daniella (48) runt er samen met man en kinderen - als hobby - de huiselijke B&B Puur met een verborgen wellness tuin. Hartsvriendin Kim Anh springt bij om de duo’s hartelijk te ontvangen. Na het zomers ontbijt in de tuin, leidt Daniella haar gasten persoonlijk rond in het Districtshuis van Borgerhout. Er wordt zelfs speciaal voor haar gasten een verzoekje op het orgel gespeeld.

Love birds Kristof (47) en Stijn (42) ruilden hun horecacarrière in voor de charmante B&B Amato-Brugge in het hartje van historische Brugge. Ze toverden een 19e-eeuws ziekenhuis om tot een prachtige B&B met drie gastenkamers. In de ontbijtruimte hangt een wel héél bijzondere - en vooral aanwezige - foto van een naakte man en enkele lingeriemodellen aan de muur. En dat zorgt voor de nodige verwarring en hilariteit: veel gasten menen Kristof te herkennen in het naaktmodel.

Van Brugge naar Poperinge. Partners John (47) en Isabelle (42) runnen al 25 jaar samen de charmante B&B Terp. De B&B ligt op een heuvel - een ‘terp’ - met een prachtig uitzicht over de Westhoek. Na het uitgebreide ontbijt worden de duo's getrakteerd op een bijzonder volksspel in een authentiek cafeetje vlakbij.

'Met Vier in Bed', van maandag 18 augustus tot en met donderdag 21 augustus om 20.30 uur bij VTM.