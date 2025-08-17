Kijkcijfers: dit zijn de 20 populairste programma's van Vlaanderen
Udo brengt muzikaal eerbetoon aan Rob de Nijs in 'Tien Om Te Zien'
'Vrede op Aarde' zoekt de grootste 'Thuis'-fan van Vlaanderen

Naakt aan het ontbijt in 'Met Vier in Bed'

zondag 17 augustus 2025
Foto: VTM - © DPG Media 2025

Vier koppels, elk met hun eigen B&B, zetten volgende week de deur open voor elkaar. Van een prachtige B&B in een schilderachtig dorpje in Wallonië tot een verborgen wellness-oase midden in het levendige Borgerhout.

Geen enkele dag/nacht is hetzelfde. Bij het ene verblijf word je begroet door een pony en een stel nieuwsgierige geiten, bij het andere door kunstzinnig naakt aan de muur. Maar aan het einde van de week telt maar één ding: welk duo weet de meeste bedjes te verzamelen?


Bienvenue en Wallonie. Charlotte (26) en Guillaume (25) zijn de jongste deelnemers dit jaar. Hun papa Olivier is de uitbater van La Villa Du Hautsart in Melin (Geldenaken). In 2022 werd Melin nog uitgeroepen tot mooiste dorp van Wallonië. Broer en zus vertellen trots het familieverhaal, laten hun gasten proeven van honing uit eigen tuin en nemen hen mee naar de steengroeve vlakbij. Nadien worden de gasten in de watten gelegd in het gastronomisch restaurant van papa Olivier. Daar wordt gekookt met groenten uit eigen tuin en volgens de wisseling van de seizoenen. 

Van het landelijke Melin trekken de duo’s naar het bruisende Borgerhout. Daniella (48) runt er samen met man en kinderen - als hobby - de huiselijke B&B Puur met een verborgen wellness tuin. Hartsvriendin Kim Anh springt bij om de duo’s hartelijk te ontvangen. Na het zomers ontbijt in de tuin, leidt Daniella haar gasten persoonlijk rond in het Districtshuis van Borgerhout. Er wordt zelfs speciaal voor haar gasten een verzoekje op het orgel gespeeld. 

Love birds  Kristof (47) en Stijn (42) ruilden hun horecacarrière in voor de charmante B&B Amato-Brugge in het hartje van historische Brugge. Ze toverden een 19e-eeuws ziekenhuis om tot een prachtige B&B met drie gastenkamers. In de ontbijtruimte hangt een wel héél bijzondere - en vooral aanwezige - foto van een naakte man en enkele lingeriemodellen aan de muur. En dat zorgt voor de nodige verwarring en hilariteit: veel gasten menen Kristof te herkennen in het naaktmodel. 


Van Brugge naar Poperinge. Partners John (47) en Isabelle (42) runnen al 25 jaar samen de charmante B&B Terp. De B&B ligt op een heuvel - een ‘terp’ - met een prachtig uitzicht over de Westhoek. Na het uitgebreide ontbijt worden de duo's getrakteerd op een bijzonder volksspel in een authentiek cafeetje vlakbij. 

'Met Vier in Bed', van maandag 18 augustus tot en met donderdag 21 augustus om 20.30 uur bij VTM.

Met Vier in Bed op tv
Dinsdag 19 augustus 2025 om 17u35  »
VTM
Charlotte en Guillaume, de jongste deelnemers, runnen samen met hun vader Olivier B&B La Villa Du Hautsart. Ze tonen vol trots het familieverhaal, laten hun gasten proeven van honing uit eigen tuin én verwennen hen in het restaurant.
Dinsdag 19 augustus 2025 om 20u30  »
VTM
Vandaag zijn Daniella en haar vriendin Kim aan de beurt. Daniella runt al vier jaar een huiselijke B&B in hartje Borgerhout met een verborgen wellnesstuin.
Maandag 18 augustus 2025 om 20u35  »
VTM
Charlotte en Guillaume, de jongste deelnemers, runnen samen met hun vader Olivier B&B La Villa Du Hautsart. Ze tonen vol trots het familieverhaal, laten hun gasten proeven van honing uit eigen tuin én verwennen hen in het restaurant.
Woensdag 20 augustus 2025 om 17u35  »
VTM
Vandaag zijn Daniella en haar vriendin Kim aan de beurt. Daniella runt al vier jaar een huiselijke B&B in hartje Borgerhout met een verborgen wellnesstuin.
Woensdag 20 augustus 2025 om 20u30  »
VTM
Kristof & Stijn ruilden hun horecacarrière in voor een charmante B&B in een voormalig ziekenhuis in Brugge. Gasten genieten van stijlvol gerenoveerde kamers, een wijnproeverij én een workshop pralines versieren. Smaakt dat naar meer en naar punten?

K3 - K3 Show Zeesterren (CD | DVD)
CD
Justin Bieber - Swag (CD)
CD
Danny Vera - DNA (LP) (Coloured Vinyl)
CD
Persbericht VTM
https://www.vtmgo.be/vtmgo
Meer artikels over VTM
Meer artikels over All3Media Belgium
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo vtm logo

Eva groeit op in een klein dorp met twee jongens, Tim en Laurens. Tijdens een hete zomer, wanneer ze 13 zijn, gebeurt er iets waarbij Eva’s grenzen worden overschreden. Jaren later keert ze terug naar haar geboortedorp met een blok ijs in de kofferbak, vastbesloten om af te rekenen met haar verleden en de traumatische gebeurtenissen die haar hebben getekend.

'Het Smelt', film uit 2022 met oa. Charlotte De Bruyne, om 21.30 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 10:00
    Radio 2 op VRT 1: kickstart
    06:00
    Zig & Sharko
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: sta op met Radio 2
  • 11:20
    Kaatje en de emoties
    04:55
    Geen uitzending
  • 10:05
    Geen uitzending
    05:45
    Kabouter Plop
  • 10:00
    Geen uitzending
    06:45
    MasterChef Australië
  • 11:05
    Zorro
    02:10
    Geen uitzending
  • 10:00
    Geen uitzending
    07:00
    Willy
  • 09:10
    Geen uitzending
    02:20
    The X-Files
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 11:20
    Tot op het Bot: Het Rund
    04:50
    Geen uitzending
  • 11:05
    Geen uitzending
    06:55
    NCIS
  • 11:20
    Cops
    02:20
    Geen uitzending
  • 11:05
    Ellemieke's KIDchen
  • 10:45
    Aurora Teagarden Mysteries: Til Death Do Us Part
    05:00
    Geen uitzending
  • 11:05
    Z-Weekoverzicht
    05:45
    Herhalingslus
  • 11:19
    De tip
    05:55
    Sixties To Six
  • 11:00
    Chris Cooks Cymru
    02:25
    Sarah's Sweet Table
  • 09:45
    Murder in Provence
    02:10
    The Good Ship Murder
  • 10:55
    Station 19
    02:40
    First Dates Australia
  • 11:10
    MAX vakantieman
    01:50
    NOS Journaal
  • 11:05
    Nederland zingt op zondag
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 11:20
    Abeltje
    02:20
    Een huis vol