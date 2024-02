Na 'K2 Zoekt K3' waagt Luca nu zijn kans in 'The Voice van Vlaanderen'

Vanavond spitsen de coaches van 'The Voice van Vlaanderen' opnieuw hun oren om uitzonderlijk zangtalent te ontdekken. Doet de stem van Luca een belletje rinkelen bij coach Natalia?

Luca schitterde eerder al op het podium als deelnemer van 'K2 Zoekt K3'. Toenmalig jurylid Natalia voorspelde toen dat Luca het ver zou schoppen als soloartiest. Maakt hij die voorspelling waar in 'The Voice van Vlaanderen'? 'Natalia zei dat ik niet in een groep paste, maar het als soloartiest ver zou schoppen. Dus here I am! Ik denk wel dat Natalia me zal herkennen eens de stoelen gedraaid zijn. Ik heb wel wat ervaring na 'K2 Zoekt K3', maar heb nu meer zenuwen dan ooit. Ik heb het gevoel dat het now or never is. Vorige keer fladderde ik er wat doorheen, nu is het time to show. Let’s go!', klinkt het bij Luca voor hij het podium van 'The Voice' betreedt.

Blind Auditions 6 van 'The Voice van Vlaanderen', zondag 11 februari om 19.55 uur bij VTM en ook op VTM GO.