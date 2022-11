Na 13 jaar moet Ruben iets bekennen aan Piet in 'SOS Piet XL'

Piet zet zijn tocht door Vlaanderen verder. Op 23 november bezoekt hij Ruben die dertien jaar geleden fruit flambeerde op een houtskoolbarbecue. Het leverde toen hilarische beelden op maar het was tegelijk onverantwoord en levensgevaarlijk. Vandaag moet Ruben iets bekennen...

Vervolgens helpt Piet Margriet Hermans met het maken van krokant gefrituurde kip. Ook de toen nog zwangere Astrid Coppens zit met de handen in het haar: ze is zot van een ‘goeie Amerikaanse juicy hamburger’, maar zowel het broodje als de hamburger zijn veel te droog. Ze krijgt er zelfs Piet stil mee. 'Het is zó droog dat ik niet kan babbelen omdat ik teveel moet kauwen om het ingeslikt te krijgen', lacht hij. Maar uiteraard kent hij de oplossing voor haar kookprobleem.

Er duiken nog meer culinaire problemen op: Cathérine kookt graag en goed al slaagt ze er niet in een goede pepersaus te maken, terwijl haar vriend Kenny helemaal niet kan koken maar toch pogingen onderneemt. En dat is te merken aan zijn gelatine-achtige panna cotta… 'Die zou ik in mijn sterrenrestaurant toch niet zo serveren', aldus een strenge Piet.

'SOS Piet XL', woensdag 23 november om 20.45 uur op VTM en ook op VTM GO.