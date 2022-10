'My Life As A Rolling Stone': Charlie Watts

Als drummer bepaalde Charlie Watts (1941-2021) 60 jaar lang mee het ritme van de Rolling Stones. In deze laatste aflevering van de reeks kijken Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood samen met tal van andere muzikale grootheden terug op het leven en de carrière van Watts.

Charlie Watts was een rockmuzikant in hart en nieren, maar had ook een levenslange liefde voor jazz. Mick Jagger en Keith Richards noemen hem de rots in de branding en de lijm die de Stones bij elkaar hield. Gedurende zes decennia was hij de stille kracht en de swingende backbeat van de groep. Tegelijk was hij ook ‘de minst opzichtige drummer in de rockgeschiedenis’. Hoe behield Charlie Watts al die jaren lang zijn reputatie als ‘drummer aller drummers’, onverstoorbare steunpilaar en spil van de band, ongevoelig voor de verleidingen van de roem, maar cruciaal voor het succes van de band?

Met getuigenissen van Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Tina Turner, Jon Bon Jovi, Slash, Sheryl Crow, Lars Ulrich, Brian Johnson, Jamie Cullum, Glyn Johns, Gail Ann Dorsey, Lulu Kennedy-Cairns, Courtney Pine, Bernard Fowler, Chris Kimsey, Chuck Leavell, Dario Carnera, Regina Schock, Earl Young, David Green, Don Was, Jane Rose, Martin Oldham, Max Weinberg, Patrick Woodroffe, Steve Brown, Steve Jordan en Stewart Copeland.

