Miss Poes drijft het showgehalte op met pittige burlesque-act in 'The Masked Singer'

Van een lange jurk tot een kort rokje: Miss Poes is week na week een tikkeltje schaarser gekleed in 'The Masked Singer'. Op vrijdag 4 maart gaat ze all the way en drijft ze het showgehalte op met een pittige burlesque performance.

Met alweer een nieuwe outfit, compleet voorzien van de nodige pluimen, brengt Miss Poes spektakel op Show Me How You Burlesque van Christina Aguilera. 'Oh nu zien we voor het eerst de heupen', merkt speurneus Andy Peelman op. 'Mannekes, dat is níet Camille!', vult Karen Damen aan.

Naast Andy en Karen zetelt ook Ruth Beeckmans deze week in de leukste onderzoekscommissie van het land. En die wordt voor de gelegenheid aangevuld door een mysteryspeurder die als hoofdverdachte wordt genoemd voor Miss Poes. Wie mag van het lijstje geschrapt worden?

De 5 Masked Singers trappen de show vrijdag af met een groepsoptreden op Learning To Fly van Sheppard. Nadien staan Miss Poes, Ridder, Konijn, IJskoning en Schorpioen er alleen voor. Ze treden niet langer op in duels, dus iedereen komt uit tegen iedereen. Hun ultieme doel: de face off vermijden en hun masker nog een weekje langer ophouden.

Miss Poes gaat deze week dus de burlesque-toer op. En ook Konijn doet de temperatuur in de studio stijgen met If I Can’t Have You van Shawn Mendes. 'Ongelofelijk hoe jij dit zo kan brengen dat je naar iemand met zo’n oren en zo’n tanden kijkt en denkt: ‘Come to me papa!’', lacht Ruth. Schorpioen bijt deze week van zich af met Good 4 You van Olivia Rodrigo, terwijl Ridder een gevoelige snaar raakt met Je ‘t Aime van Lara Fabian. En is IJskoning nu een Gentenaar of een Limburger? Op die vraag proberen de speurders een antwoord te vinden na zijn performance op With Or Without You van U2.

'The Masked Singer', vrijdag 4 maart om 20.35 uur op VTM.