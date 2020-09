Mislukte drugsdeal en 100.000 euro buit in 'Niveau 4 Gent'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Het bijzondere bijstandsteam COPS wordt ingeschakeld door de recherche. In een dossier van een mislukte drugsdeal zijn twee daders gaan lopen met 100.000 euro en de speurders denken te weten waar het geld ligt.

Beide verdachten hebben mogelijk een wapen in huis, dus moet het COPS-team de huiszoeking zo snel en veilig mogelijk laten verlopen. Een inval duurt in het beste geval niet langer dan een minuut, wat de verdachten amper de tijd geeft om zich te verzetten tegen de arrestatie.

Inspecteurs Kris en Lieselotte krijgen een dringende oproep: een jongerenbende pleegde net een overval met geweld in Sint-Amandsberg. Ze kunnen de daders nog net onderscheppen en die blijken piepjong: tussen 12 en 15 jaar. Minderjarige daders die feit na feit plegen en op wie een politietussenkomst al lang geen indruk meer maakt, het is haast dagelijkse kost voor de politie in Gent. 'Diefstal met geweld door heel jonge mensen, ik vind dat dat heel vaak voorkomt', vertelt inspecteur Kris. 'En de leeftijd is volgens mij serieus gedaald de afgelopen 10 jaar. Dit zijn zelfs geen pubers, het zijn kinderen. Heel veel van die ouders veroordelen het gedrag ook niet van hun kinderen. En dan sta je machteloos als politie.' Eén van de daders blijkt nota bene een broer te zijn van de beruchte zigeunerfamilie waarvan de voorbije weken al twee broers werden opgepakt...

Vrijdagnacht, feestnacht in Gent. In het Sint-Pietersstation houdt het STROP-team van Commissaris Rico een grootscheepse controle op drugs. Het wordt één van de drukste nachten van de voorbije maanden. De politie vindt er een overvloed aan partydrugs: XTC, ketamine, cocaïne en nog veel meer.

'Niveau 4 Gent', woensdag 30 september om 20.35 uur op VIER.