Mis zondag de laatste aflevering van 'Chantal 2' niet

Foto: VRT 1 - © VRT 2024

Het team is in schok. Het wegvallen van een teamlid na de compleet mislukte inval bij huis Vandenberghe is ingeslagen als een bom.

Chantal voelt zich verantwoordelijk en Cloedt geraakt in een depressie. Hij vraagt verlof om zijn gedachten te verzetten en vindt troost en aansluiting bij zijn vroegere chef Firmin. Chantal is vastbesloten om diegene die verantwoordelijk is te vinden.

'Chantal 2', zondag 25 februari om 20.55 uur op VRT 1.