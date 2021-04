Mis dit weekends niets van de Jupiler Pro League op Eleven Sports Pro League

De laatste speeldag in de reguliere competitie en dus is het 'money time' in de Jupiler Pro League dit weekend. Wie speelt POI, wie gaat naar POII, wie speelt barragewedstrijden voor het behoud en wie degradeert zeker?

Het verdict valt zondag en de Belgische voetbalfan zal het allemaal live kunnen beleven.

Zelden was de competitie zo spannend, zowel voor het behoud als voor de Europese tickets. Het wordt voor heel wat Belgische voetbalsupporters nagelbijten dit weekend. En nu er nog steeds geen publiek in de stadions is toegelaten, is het essentieel dat de voetballiefhebbers makkelijk toegang krijgen tot de live-beelden van àlle wedstrijden – aftrap zondag om 18.00 uur - die op hetzelfde ogenblik worden gespeeld.

Daartoe ontwikkelde Eleven Sports een aanbod waardoor de fans geen minuut hoeven te missen van hun favoriete ploeg.

Multi-live op Eleven Pro League 1

Wie de evolutie in de verschillende stadions minuut-per-minuut wil volgen, stemt af op Eleven Pro League 1 voor een multi-live programma, gepresenteerd vanuit de Eleven Box-to-Box studio door Aster Nzeyimana en Wesley Sonck. Aanvang van het programma om 17.00 uur. Na de wedstrijd wordt er nog nagekaart in de studio en krijgen we reacties uit alle kampen.

Op Eleven Pro League 2 volgen we STVV-RSC Anderlecht voor het laatste ticket voor POI. Commentaar wordt verzorgd door Frank Raes en Gilles De Bilde. Nicolas De Brabander doet de presentatie en de lijninterviews.

De sleutelmatch voor POII tussen Standard en Beerschot is te volgen op Eleven Pro League 3 met Niko Lainé en Gert Verheyen aan het commentaar en Dave Peters aan de zijlijn.

Alle wedstrijden gratis op Eleven Sports website en in de app

Eleven Sports zorgt ook voor een sterk digitaal aanbod rond deze 34ste speeldag. Naast de drie Eleven Pro League kanalen, worden alle wedstrijden ook live gestreamd in de App en op de website van Eleven Sports (www.elevensports.be). Voor de gelegenheid biedt Eleven op deze laatste speeldag aan alle voetbalfans – gratis - toegang tot de app en de website van Eleven Sports zodat iedereen, zonder betaling, de wedstrijd van zijn favoriete club kan volgen.

En de voetbalredactie van Eleven zal ook op sociale media de ontwikkelingen op deze laatste speeldag nauw in de gaten houden.

Hieronder het volledige overzicht van wat waar te zien zal zijn:

Zaterdag 17/4

18.30 uur: Sporting Charleroi – KAS Eupen (Eleven Pro League 1, Site/App Eleven Sports)

20.45 uur: KRC Genk – R. Antwerp FC (Eleven Pro League 1, Site/App Eleven Sports)

Zondag 18/4

17.00 uur: Box-to-Box Multi live (Eleven Pro League 1)

18.00 uur: STVV-RSC Anderlecht (Eleven Pro League 2)

18.00 uur: Standard-Beerschot (Eleven Pro League 3)

18.00 uur: Club Brugge-Exc. Moeskroen (Site/App Eleven Sports, Proximus Sports 1, Play Sports 4)

18.00 uur: KV Oostende-Cercle Brugge (Site/App Eleven Sports, Proximus Sports 2, Play Sports Golf)

18.00 uur: Zulte Waregem-AA Gent (Site/App Eleven Sports, Proximus Sports 3)

18.00 uur: KV Kortrijk-KV Mechelen (Site/App Eleven Sports, Proximus Sports 4)

18.00 uur: OH Leuven-Waasland-Beveren (Site/App Eleven Sports, Proximus Sports 5, Play Sports 5)

Nieuwe benaming play-offs

De POI en POII worden vanaf dit seizoen ook vormelijk in een nieuw kleedje gestoken. POI waarin de titel wordt beslecht en waarin ook de Champions League tickets worden toegekend, heet vanaf nu Jupiler Pro League CHAMPIONS’ PLAY-OFFS. POII waarin de andere Europese tickets worden uitgereikt, draagt vanaf nu de naam Jupiler Pro League EUROPE PLAY-OFFS.

Kalendervoorstelling play-offs maandag op Eleven Sports

Nu maandag wordt de kalender van de Champions’ Play Offs en van de Europe Play Offs bekend gemaakt. Dat zal gebeuren tijdens een TV-uitzending die start op Eleven Pro League 1 om 20.15 uur. In de studio ondermeer kalendermaker Nils Van Brantegem en Pro League-woordvoerder Stijn Van Bever.

Deze uitzending zal ook live gestreamd worden op de Facebook-pagina van Eleven Sports.

Guillaume Collard, Managing Director Eleven Sports België en Luxemburg en Chief Rights Acquisition Officer van Eleven Sports Group: 'De ontknoping van de competitie nadert en dus zal iedere echte voetbalfan zondag op het puntje van zijn stoel zitten om die ontknoping in de Jupiler Pro League op de voet te volgen. Eleven Sports wil het Belgische voetbal toegankelijk maken voor zoveel mogelijk voetballiefhebbers, en als het er dan om doet, steken we nog een tandje bij. Daarom zijn we bijzonder tevreden om dit brede aanbod te kunnen doen, zowel lineair als digitaal. Op die manier hoeft geen enkele fan iets van zijn favoriete club te missen.'