Mindfucks en meesterlijke leugenaars in tweede aflevering van 'Klopjacht'

Een zenuwslopende klopjacht is begonnen. 12 doodgewone burgers sloegen op de vlucht en proberen nu onder de radar te blijven in een land dat volhangt met camera's. Louise en Rudy, Gianni en Stacey, Julie, Tom en Wies, Guilian, Thierry en Linne en Cifdine en Laid zijn nu ongeveer 20 uur op de vlucht.

Er werd nog niemand gearresteerd, maar het team van speurders heeft ondertussen sterke aanwijzingen en probeert al meteen een eerste voortvluchtige in te rekenen.

Het mobiele speurteam zet zijn grootschalige actie op het voetbalterrein van Meulebeke verder. Zullen ze er voortvluchtige Julie aantreffen en arresteren?

De voortvluchtigen krijgen ook extra info over hun vlucht, maar daarvoor moeten ze online gaan. Twee dagen geleden ontdekten de voortvluchtigen post van Axel in hun brievenbus: ze moeten niet alleen 400 uur uit handen van de speurders blijven, ze moeten op dag 17 een geheime locatie zien te bereiken: het extractiepunt. Maar de exacte locatie van dat punt moeten de voortvluchtigen zelf ontdekken via aanwijzingen tijdens hun vlucht.

